Jozinovic lässt den VfR Neuburg wieder jubeln

Dominik Jozinovic (rechts) war wieder der Mann des Tages. Mit dem VfR Neuburg schaffte er durch den Erfolg gegen den VfL Kaufering im Elfmeterschießen den Wiederaufstieg in die Landesliga. – Foto: @fokus_augsburg

Nach dem 0:0 im Hinspiel setzte der VfR Neuburg auf den Heimvorteil, allerdings lief die Partie alles andere als nach Plan. Denn die Kauferinger gingen drei Mal in Führung - und hatten rund 70 Minuten den Vorteil, dass sie nach dem Platzverweis für Neuburgs Moritz Friedl in Überzahl waren.

Doch der VfR kam immer wieder zurück, steckte das 0:1 durch den verwandelten Strafstoß von Florian Bucher weg und antwortete drei Minuten später durch Routinier Sebastian Habermeyer, wobei der Treffer ein halbes Eigentor war. Etwas länger dauerte es, bis die Neuburger den zweiten Tückstand durch den Treffer von Manuel Detmar wegsteckten. Unmittelbar vor der Pause war es Fatlind Talla, der nach Habermeyers Freistoß mit einer Direktabnahme zum 2:2 traf. Ein Spielstand, der den Lila-Weißen etwas schmeichelte, denn Kaufering war stets gefährlich. Allerdings stand da Dominik Jozinovic zwischen den Neuburger Pfosten und rettete wiederholt in höchster Not.

Richtig brenzlig hätte es nach dem Platzverweis für Moritz Friedl werden können, doch in Unterzahl waren die Neuburger sogar etwas besser. In der zweiten Halbzeit der Verlängerung wurde es dann dramatisch. Erst brachte Dominik Danowski den VfL ein drittes Mal in Führung, doch fast im Gegenzug schob Halil Samsa in seinem letzten Spiel für den VfR Neuburg zum 3:3 ein. Samsa wird zum FC Mevlana Neuburg wechseln, der neu in den Spielbetrieb einsteigt.

Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Beim Stand von 6:6 schoss der Kauferinger Philipp Wörz über die Latte, dann brachte Nikolai Krzyzanowski die Lila-Weißen erstmals in Führung, ehe Dominik Jozinovic das Eck ahnte und den Schuss von Dominik Danowski abwehrte. Wie schon in der ersten Relegationsrunde im Duell mit der SG Niedersonthofen/Martinszell war Jozinovic der Matchwinner und wurde von seinen Teamkollegen entsprechend gefeiert.

Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 620

Tore: 0:1 Florian Bucher (7./Foulelfmeter), 1:1 Sebastian Habermeyer (10.), 1:2 Manuel Detmar (26.), 2:2 Fatlind Talla (45.+1), 2:3 Dominik Danowski (114.), 3:3 Halil Samsa (116.)

Elfmeterschießen: 3:4 Manuel Detmar, 4:4 Sandi Omanovic, 4:5 Niklas Neuhaus, 5:5 Philippe Bauer, 5:6 Florian Bucher, 6:6 Sebastian Habermeyer, Philipp Wörz (VfL Kaufering) verschießt, 7:6 Nikolai Krzyzanowski, Dominik Danowski (VfL Kaufering) scheitert an Torwart Dominik Jozinovic

Rote Karte: Moritz Friedl (51./VfR Neuburg)