Jozinovic lässt den VfR Neuburg wieder jubeln

Der VfR Neuburg hat es gepackt. Mit 7:6 nach Elfmeterschießen setzte sich der Vizemeister der Bezirksliga Nord gegen den VfL Kaufering durch und kehrt nach vier Jahren in die Landesliga zurück. Während Kaufering auch in der kommenden Saison 2026/27 in der Bezirksliga Süd an den Start gehen wird.
Nach dem 0:0 im Hinspiel setzte der VfR Neuburg auf den Heimvorteil, allerdings lief die Partie alles andere als nach Plan. Denn die Kauferinger gingen drei Mal in Führung - und hatten rund 70 Minuten den Vorteil, dass sie nach dem Platzverweis für Neuburgs Moritz Friedl in Überzahl waren.
Doch der VfR kam immer wieder zurück, steckte das 0:1 durch den verwandelten Strafstoß von Florian Bucher weg und antwortete drei Minuten später durch Routinier Sebastian Habermeyer, wobei der Treffer ein halbes Eigentor war. Etwas länger dauerte es, bis die Neuburger den zweiten Tückstand durch den Treffer von Manuel Detmar wegsteckten. Unmittelbar vor der Pause war es Fatlind Talla, der nach Habermeyers Freistoß mit einer Direktabnahme zum 2:2 traf. Ein Spielstand, der den Lila-Weißen etwas schmeichelte, denn Kaufering war stets gefährlich. Allerdings stand da Dominik Jozinovic zwischen den Neuburger Pfosten und rettete wiederholt in höchster Not.
Richtig brenzlig hätte es nach dem Platzverweis für Moritz Friedl werden können, doch in Unterzahl waren die Neuburger sogar etwas besser. In der zweiten Halbzeit der Verlängerung wurde es dann dramatisch. Erst brachte Dominik Danowski den VfL ein drittes Mal in Führung, doch fast im Gegenzug schob Halil Samsa in seinem letzten Spiel für den VfR Neuburg zum 3:3 ein. Samsa wird zum FC Mevlana Neuburg wechseln, der neu in den Spielbetrieb einsteigt.
Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Beim Stand von 6:6 schoss der Kauferinger Philipp Wörz über die Latte, dann brachte Nikolai Krzyzanowski die Lila-Weißen erstmals in Führung, ehe Dominik Jozinovic das Eck ahnte und den Schuss von Dominik Danowski abwehrte. Wie schon in der ersten Relegationsrunde im Duell mit der SG Niedersonthofen/Martinszell war Jozinovic der Matchwinner und wurde von seinen Teamkollegen entsprechend gefeiert.
Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 620
Tore: 0:1 Florian Bucher (7./Foulelfmeter), 1:1 Sebastian Habermeyer (10.), 1:2 Manuel Detmar (26.), 2:2 Fatlind Talla (45.+1), 2:3 Dominik Danowski (114.), 3:3 Halil Samsa (116.)
Elfmeterschießen: 3:4 Manuel Detmar, 4:4 Sandi Omanovic, 4:5 Niklas Neuhaus, 5:5 Philippe Bauer, 5:6 Florian Bucher, 6:6 Sebastian Habermeyer, Philipp Wörz (VfL Kaufering) verschießt, 7:6 Nikolai Krzyzanowski, Dominik Danowski (VfL Kaufering) scheitert an Torwart Dominik Jozinovic
Rote Karte: Moritz Friedl (51./VfR Neuburg)