Josip Cacic wird Co-Trainer

Nach dem Ende seiner Spielerkarriere tauscht Josip Cacic die Futsalschuhe gegen die Taktiktafel: Der langjährige Kapitän des TSV Weilimdorf, der im Januar von Nationaltrainer Marcel Loosveld seine UEFA-Futsal-B-Lizenz erhielt, wird ab der Saison 2025/26 als Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Vojkan Vukmirovic arbeiten.

„Der Sport ist Teil meines Lebens. Dass ich mit meinem Abschied als Spieler auch dem Futsal den Rücken kehren werde, das war von Anfang an klar. Dass ich so schnell wieder zurück in der Halle bin, hätte ich bei meinem Abschied aber nicht gedacht“, sagt Cacic. Der 35-Jährige war 2016 zum TSV gestoßen und prägte dort eine Ära mit fünf süddeutschen Meistertiteln, vier deutschen Meisterschaften und vier Teilnahmen an der UEFA Futsal Champions League, in der er 2019 sogar die Main Round erreichte.