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Josip Barjasic wechselt vom ESV Südstern Singen zum SC Freiburg
Der SC Freiburg verpflichtet Josip Barjasic für die Zweite Mannschaft. Der 22-jährige Torwart wechselt vom Türkischen SV Singen in den Breisgau.
Josip Barjasic begann seine Laufbahn beim 1. FC Rielasingen-Arlen und wechselte 2022 zum FC Singen 04. Nach Stationen bei den kroatischen Vereinen NK Dugo Selo und NK Jarun kehrte der Torhüter noch im selben Jahr in die Region zurück und schloss sich dem ESV Südstern Singen an. Seit Sommer 2025 stand Barjasic beim Türkischen SV Singen zwischen den Pfosten und kam in der vergangenen Saison in 32 Oberligaspielen zum Einsatz.