Joshua Szenk lenkt im Mittelfeld und grätscht am eigenen Strafraum

In der Winterpause ist der studienbedingt gewechselte Mittelfeldstratege Joshua Szenk zum Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten zurückgekehrt und hat seinen Trainer Patrick Krätschmer, der ihn aus seiner ersten Zeit beim TSGV nicht mehr kannte, sofort überzeugt.

Das hat sich nach einem halben Jahr nicht geändert, Szenk spielt in den Planungen Krätschmers eine zentrale Rolle. In der Mittelfeldzentrale hat er unter anderem mit Dominik Pfeifer und Tim Schraml enorme Qualität an die Seite bekommen und es hat den Anschein, als würde dieser Umstand auch Szenk zugutekommen, ihn stärker machen. Das zeigte sich bereits in der Vorbereitung, in der die Waldstetter in vielen Spielen zu überzeugen wussten, dennoch verlor der TSGV sein Auftaktspiel beim SV Waldhausen. „Wir haben bereits in der Vorbereitung gesehen, was wir können. Waldhausen war ein Aussetzer unsererseits. Dass wir es können und dass wir, wie nun geschehen, drei Spiele in Serie gewinnen können, wussten wir durchaus“, sagt Szenk selbst. Die Mannschaft hat sich schnell berappelt und sich in der Folge gegen Bad Boll (3:2), den FV Neuhausen (4:2) und zuletzt gegen den TV Echterdingen (1:0) durchsetzen können.

Szenk steht allein von seiner Statur her eher für spielerische Lösungen, spielt häufig den vorletzten Pass vor dem potenziellen Torerfolg. Doch auch Szenk ist sich für eine Grätsche tief in der eigenen Hälfte nicht zu schade. „Wenn wir kurz vor Ende der Partie knapp führen, dann muss doch jeder nochmal alles reinhauen, um die Führung über die Ziellinie zu bringen, ob filigran oder nicht filigran veranlagt“, sagt Szenk schmunzelnd, dass das völlig normal sei. Ein großer Unterschied zur vergangenen Saison sei vor allem die Quantität in den Trainings, die zwangsläufig die Qualität erhöhe, sagt er. In der vergangenen Rückrunde hat sich die Mannschaft an den meisten Spieltagen fast von selbst aufgestellt. „Diese Vielzahl an Spielern hatten wir nun in der gesamten Vorbereitung in den Trainings und haben dadurch viele Automatismen in unser Spiel bekommen. Dadurch konnten wir unser Spiel immer weiterentwickeln“, sagt der Mittelfeldspieler.