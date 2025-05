Joshua Sumbunu (geht auf den Ball) wechselt zu TuRU Düsseldorf. – Foto: Arno Wirths

Joshua Sumbunu wechselt zu Traditionsverein Joshua Sumbunu, der in der Baller League auf sich aufmerksam macht, wechselt im Sommer vom 1. FC Monheim aus der Oberliga in die Landesliga zu TuRU Düsseldorf. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Oberliga Niederrhein Baller League Baller League Final4 DJK Dilkrath + 5 weitere

Die Saison ist noch nicht beendet, da richtet sich mancherorts der Blick schon auf die Spielzeit 2025/26. Das gilt auch in der Landesliga, Gruppe 1, in der neue Aufstiegsfavoriten gesucht werden. Ein Team, das aufgrund seiner Geschichte nominell zu den Top-Teams zählt, ist TuRU Düsseldorf. Und es verdichten sie die Anzeichen, als könnte der Traditionsverein ab August eine bessere Rolle in der Liga spielen als nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein: Mit Joshua Sumbunu kommt jedenfalls ein neuer Leistungsträger in der Defensive an die Feuerbachstraße.

Fr., 23.05.2025, 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath TuRU Düsseldorf TuRU 80 20:00 live PUSH Der 31-Jährige, der durch seine guten Leistungen in der Baller League für die Mannschaft Käfigtiger auch deutschlandweit auf sich aufmerksam macht, kehrt an seine Wurzeln zurück, denn die Laufbahn des Oberliga-Spielers des 1. FC Monheim hatte einst bei der TuRU begonnen: Als Eigengewächs schaffte er damals den Sprung in den Seniorenbereich, damals lief er für die Zweitvertretung in der Landesliga auf. Es folgten verschiedene Stationen am Mittelrhein und Niederrhein, in der laufenden Spielzeit gehört er mit acht Scorerpunkten in 26 Partien zu den Leistungsträgern in Monheim.