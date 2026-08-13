Joshua Steindorf vom SE Freising war neun Monate verletzt – nun ist er bereit für eine größere Rolle Bezirksliga Nord von Matthias Spanrad · Heute, 16:38 Uhr · 0 Leser

Joshua Steindorf – Foto: Fupa

Der Stürmer hatte in der Vorsaison elf Tore in neun Spielen erzielt. Dann verletzte er sich schwer und musste den Rest der Saison zuschauen. Jetzt ist er wieder fit.

Was das Schlimmste an der ganzen Sache war? Da muss Joshua Steindorf, 24, nicht lange überlegen. „Dass ich zuschauen musste und nicht eingreifen konnte.“ Nur bis zum neunten Spieltag der Vorsaison, ein 7:1 bei Fatih Ingolstadt, konnte Steindorf bei den Fußballern des SE Freising in der Bezirksliga Nord mitwirken – und war bis dahin der Mann der Stunde bei den Lerchenfeldern. Elf Tore gelangen dem Neuzugang in neun Partien, und vielleicht ist der 24-Jährige ein Sinnbild dafür, warum es für die Domstädter am Ende nicht ganz für die Aufstiegsrelegation oder den direkten Gang in die Landesliga gereicht hatte. Dann jedoch verletzte sich der Stürmer mit dem ausgeprägten Torriecher schwerer und fehlte den Rest der Saison. Was wäre mit weiteren Steindorf-Toren drin gewesen? Die Frage darf erlaubt sein.

Trainerstab will den Stürmer „behutsam aufbauen“ Neun Monate des Zuschauens sind nun aber rum, Steindorf ist zurück im gelben Jersey. Dreimal kam der Mann mit der 33 auf dem Rücken von der Bank, und zuletzt fielen nun auch die Tore: Beim 7:2 gegen Denkendorf am dritten Spieltag traf Steindorf zum 6:1 und 7:2 – sein erster Doppelpack der noch jungen Saison. „Naja“, zuckt Steindorf selbst mit den Schultern, „das eine war ein Elfmeter und das andere zum 7:2.“ Lieber sind einem Angreifer natürlich die entscheidenden Tore, „ein Siegtreffer kurz vor Schluss hat schon mehr“, schwärmt Steindorf. Wer den Stürmer aber vergangenes Jahr hat spielen sehen, der wird ahnen: Auch solche Treffer wird es heuer noch geben.