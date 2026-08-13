Joshua Steindorf vom SE Freising war neun Monate verletzt – nun ist er bereit für eine größere Rolle

Der Stürmer hatte in der Vorsaison elf Tore in neun Spielen erzielt. Dann verletzte er sich schwer und musste den Rest der Saison zuschauen. Jetzt ist er wieder fit.
Was das Schlimmste an der ganzen Sache war? Da muss Joshua Steindorf, 24, nicht lange überlegen. „Dass ich zuschauen musste und nicht eingreifen konnte.“ Nur bis zum neunten Spieltag der Vorsaison, ein 7:1 bei Fatih Ingolstadt, konnte Steindorf bei den Fußballern des SE Freising in der Bezirksliga Nord mitwirken – und war bis dahin der Mann der Stunde bei den Lerchenfeldern.
Elf Tore gelangen dem Neuzugang in neun Partien, und vielleicht ist der 24-Jährige ein Sinnbild dafür, warum es für die Domstädter am Ende nicht ganz für die Aufstiegsrelegation oder den direkten Gang in die Landesliga gereicht hatte. Dann jedoch verletzte sich der Stürmer mit dem ausgeprägten Torriecher schwerer und fehlte den Rest der Saison. Was wäre mit weiteren Steindorf-Toren drin gewesen? Die Frage darf erlaubt sein.
Neun Monate des Zuschauens sind nun aber rum, Steindorf ist zurück im gelben Jersey. Dreimal kam der Mann mit der 33 auf dem Rücken von der Bank, und zuletzt fielen nun auch die Tore: Beim 7:2 gegen Denkendorf am dritten Spieltag traf Steindorf zum 6:1 und 7:2 – sein erster Doppelpack der noch jungen Saison.
„Naja“, zuckt Steindorf selbst mit den Schultern, „das eine war ein Elfmeter und das andere zum 7:2.“ Lieber sind einem Angreifer natürlich die entscheidenden Tore, „ein Siegtreffer kurz vor Schluss hat schon mehr“, schwärmt Steindorf. Wer den Stürmer aber vergangenes Jahr hat spielen sehen, der wird ahnen: Auch solche Treffer wird es heuer noch geben.
Bis dahin muss sich der 24-Jährige vor allem in Geduld üben. „Joshi würde natürlich gerne schon von Beginn an ran“, hatte Sportchef Heiko Baumgärtner bereits zu Saisonbeginn beobachtet. „Doch wir wollen ihn behutsam aufbauen, gerade bei seiner Verletzungsgeschichte.“ Steindorf selbst sieht das schon auch, kennt seine Vergangenheit. „Ich verstehe schon, dass der Coach aktuell so entscheidet“, sagt er. Aber dennoch: Wer kann es einem verdenken, der viel Talent und noch mehr Potenzial hat? Das hat die letzte Saison gezeigt. Natürlich sitze keiner gern auf der Bank, sagt der Stürmer weiter. „Und ich bin in meiner Herrenzeit schon viel auf der Bank gesessen.“
Bereits beim FC Schwaig und beim FC Ismaning sahen viele das große Talent, das in Steindorf steckt. Doch auch dort hatte der Offensivmann immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, erlitt Rückschlag um Rückschlag. Ganze 34 Bayernligaspiele stehen aktuell in seiner Vita, 49 in der Landesliga, es könnten aber weitaus mehr sein. Und deswegen hat der 24-Jährige für diese Saison bescheidene Ziele. Natürlich wolle er eine gute Quote haben – elf Tore in den ersten neun Partien letztes Jahr sind eine Marke, die es zu knacken gilt. Vielmehr aber wolle er „dem Team helfen“, revidiert Steindorf sofort. 13 SEF-Tore in den ersten drei Partien sind eine Hausnummer, die Lerchenfelder haben mit diesem Einstand eine erste Duftmarke gesetzt.
„Wir sind sehr zufrieden“, versichert Steindorf vor der Partie am Samstag (13.30 Uhr) beim SV Waldperlach. Zufrieden wäre der 24-Jährige natürlich schon auch, wenn er zeitnah wieder von Beginn an randürfte. Doch, und auch da muss Steindorf nicht lange überlegen: „Das Gute ist, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss.“ Die Qual der Wahl liegt bei Trainer Mijo Stijepic.