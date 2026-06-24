Joshua Sievert wird Co-Trainer beim BFC Dynamo!

Der BFC Dynamo hat seinen Trainerstab für die kommende Regionalliga-Saison komplettiert. Joshua Sievert wird künftig als Co-Trainer an der Seite von Cheftrainer Sven Körner arbeiten.

Der 23-Jährige war zuletzt Trainer beim Braunschweiger Sport-Club Acosta in der Landesliga Braunschweig und bringt die UEFA-B-Lizenz mit. Bereits im März hospitierte Sievert beim BFC Dynamo und erhielt dabei einen ersten Einblick in die Arbeitsweise des Vereins.

Sievert kam zur vergangenen Saison zum BSC Acosta und führte die Braunschweiger souverän zum Klassenerhalt.

Weitere Erfahrungen sammelte der neue Co-Trainer bei Hospitationen im Nachwuchsleistungszentrum von Arminia Bielefeld (U16) sowie bei Eintracht Braunschweig (U19). Zudem war er beim FSV Schöningen und beim Chemnitzer FC zu Gast.