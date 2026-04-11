Joshua Rayak wechselt zum FC Germania Lich-Steinstraß! von Florian Leipertz · Heute, 11:51 Uhr · 0 Leser

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Der FC Germania Lich-Steinstraß freut sich, die Verpflichtung von Joshua Rayak bekanntzugeben! Der 20-jährige, hochveranlagte Offensivspieler wechselt vom SV St. Jöris zu unserem Verein und verstärkt ab der kommenden Saison unseren Kader. Joshua stammt aus Jülich (Stetternich) – ein junger Spieler mit starker regionaler Verbundenheit und großem Entwicklungspotenzial.

Trotz seines jungen Alters hat Joshua bereits durch seine Spielintelligenz, Dynamik und technischen Fähigkeiten in der Kreisliga A Aachen mit Toren und Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht. Er überzeugt mit Tempo, Kreativität und einem guten Gespür für Spielsituationen – Qualitäten, die unserem Offensivspiel zusätzliche Impulse verleihen werden, freut sich Coach Michael Hermanns über die Verpflichtung von Josh. „Joshua ist ein junger Spieler mit enormem Potenzial. Er hat ins im ersten Probetraining direkt überzeugt. Wir sehen in ihm nicht nur eine Verstärkung für die Gegenwart, sondern auch eine wichtige Perspektive für die Zukunft unseres Vereins, betont Leipertz die Wichtigkeit, junge Spieler aus dem Kreis Jülich in den Möhnewinkel zu lotsen.“