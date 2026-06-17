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Joshua Nann kehrt zu den Sportfreunden Schliengen zurück
von PM/BZ · Heute, 08:53 Uhr · 0 Leser
Von links: Joshua Nann (links) und Dennis Eisen, der Coach der SF Schliengen II | Foto: Verein
Die Sportfreunde Schliengen haben mit Joshua Nann einen Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Der 30 Jahre alte Mittelfeldakteur schnürte bereits von 2019 bis 2025 die Fußballschuhe für die Sportfreunde. So war er auch spielender Trainer der zweiten Mannschaft und maßgeblich am Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisliga B vor zwei Jahren beteiligt. 2025 war Nann zum TuS Efringen-Kirchen zurückgekehrt, für den er in der Kreisliga A auf 27 Einsätze (sechs Tore, zwei Vorlagen) kam.