Joshua Menzel wird Trainer der 1. Herren

Wir freuen uns, Euch unseren neuen Trainer der 1. Herren für die kommende Saison 2026/2027 vorzustellen:
⚽ Joshua „Joshi“ Menzel
🎂 29 Jahre alt
Joshi ist ein echtes Teutonia-Eigengewächs und bereits seit 2003 Teil unseres Vereins. Seine fußballerische Laufbahn begann bei uns in der F-Jugend. Zwischenzeitlich sammelte er Erfahrungen beim SCC sowie bei Blau-Weiß Spandau, blieb dem SSC Teutonia jedoch immer eng verbunden.
Seit 2018 engagiert sich Joshi zudem als Jugendtrainer in unserem Verein und kennt damit nicht nur den Herrenbereich, sondern auch die Nachwuchsarbeit bestens.
Bereits in der Saison 2025/2026 führte er als verantwortlicher Trainer unsere 2. Herren von einem Abstiegskandidaten zu einer Spitzenmannschaft der Bezirksliga und konnte dabei seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellen.
Nach mehreren Jahren als Co-Trainer übernimmt Joshi nun mit Beginn der neuen Saison 2026/2027 die Verantwortung für unsere 1. Herrenmannschaft als Cheftrainer.
Wir wünschen Dir für diese neue Aufgabe viel Erfolg, eine starke Saison und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft an der Seitenlinie! 💪⚽
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