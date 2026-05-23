Joshua Menzel wird Trainer der 1. Herren von Gero Schölhorn · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser

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Wir freuen uns, Euch unseren neuen Trainer der 1. Herren für die kommende Saison 2026/2027 vorzustellen: ⚽ Joshua „Joshi“ Menzel

🎂 29 Jahre alt

Joshi ist ein echtes Teutonia-Eigengewächs und bereits seit 2003 Teil unseres Vereins. Seine fußballerische Laufbahn begann bei uns in der F-Jugend. Zwischenzeitlich sammelte er Erfahrungen beim SCC sowie bei Blau-Weiß Spandau, blieb dem SSC Teutonia jedoch immer eng verbunden. Seit 2018 engagiert sich Joshi zudem als Jugendtrainer in unserem Verein und kennt damit nicht nur den Herrenbereich, sondern auch die Nachwuchsarbeit bestens.