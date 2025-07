Joshua Kopf kommt zum KSV, Alexander Mißbach geht auf eigenen Wunsch

„Mit Joshua Kopf gewinnen wir einen jungen, hungrigen Innenverteidiger dazu. Joshua ist fußballerisch hervorragend ausgebildet, er hat einen guten Spielaufbau, bringt eine hohe Intensität und Tempo in der Verteidigung mit. Er hat in der letzten Saison ein sehr gutes erstes Jahr im Herrenbereich in der Oberliga Baden-Württemberg gespielt. Ich bin davon überzeugt, dass er jetzt bereit ist für den nächsten Schritt und er sich bei uns weiterentwickeln wird“, freut sich Sören Gonther, KSV-Geschäftsführer über den Neuzugang.

Der 1,87 Meter große Innenverteidiger spielte zuvor in der Oberliga Baden-Württemberg beim 1. FC Normannia Gmünd. Kopf absolvierte 32 Oberligaspiele und erzielte dabei ein Tor für Gmünd. Ausgebildet wurde Joshua Kopf u.a. beim SV Sandhausen, VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim.