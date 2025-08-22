Joshua Kapenda verstärkt den ETB-Sturm

Der Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und sich die Dienste von Angreifer Joshua Kapenda gesichert. Der 23-Jährige spielte in der letzten Saison für den TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein und konnte in 26 Meisterschaftsspielen zehn Treffer für den Absteiger erzielen. „Josh“ Kapenda ist 1,86 m groß und spielte als ganz junger Akteur bereits in der Saison 2022/23 für den FSV Duisburg in der Oberliga. In dieser Zeit gelangen ihm neun Tore, wobei er in beiden Spielen gegen die Schwarz-Weißen erfolgreich war.
Joshua Kapenda sagt über seinen Wechsel zum DFB-Pokalsieger von 1959: „Ich freue mich, jetzt beim ETB zu sein. Beim Trainer und dem Verein habe ich ein gutes Gefühl. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und hoffe, dass ich hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen kann. Mit der Infrastruktur hier am Uhlenkrug haben wir Spieler alles, was wir brauchen. Wir haben ein schönes Stadion und alles drumherum stimmt auch. Ich freue mich einfach, und es fühlt sich für mich gut und richtig an.“
„Wir sind sehr zufrieden und glücklich, dass wir kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einen echten Mittelstürmer präsentieren können. Wir freuen uns sehr, dass Josh uns die Zusage gegeben hat. Er ist uns in der letzten Saison schon positiv aufgefallen und wir standen auch schon in Kontakt mit ihm. Wir sind sehr froh, dass es jetzt doch noch geklappt hat. Josh hat in den Gesprächen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist sehr zielstrebig und sympathisch herübergekommen. Von daher passte er, auch von der Altersstruktur her, sehr gut in unsere Mannschaft rein. Er ist topfit und wird keine Anlaufzeit benötigen. Er ist der bullige Typ von Stürmer, den wir noch gesucht hatten“, sagt ETB-Koordinator Günther Oberholz über den neuen Stürmer der Schwarz-Weißen.