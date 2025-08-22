Joshua Kapenda verstärkt den ETB. – Foto: ETB SW Essen

Joshua Kapenda verstärkt den ETB-Sturm Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Joshua Kapenda in der Offensive verstärkt.

Der Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und sich die Dienste von Angreifer Joshua Kapenda gesichert. Der 23-Jährige spielte in der letzten Saison für den TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein und konnte in 26 Meisterschaftsspielen zehn Treffer für den Absteiger erzielen. „Josh“ Kapenda ist 1,86 m groß und spielte als ganz junger Akteur bereits in der Saison 2022/23 für den FSV Duisburg in der Oberliga. In dieser Zeit gelangen ihm neun Tore, wobei er in beiden Spielen gegen die Schwarz-Weißen erfolgreich war.

Joshua Kapenda sagt über seinen Wechsel zum DFB-Pokalsieger von 1959: „Ich freue mich, jetzt beim ETB zu sein. Beim Trainer und dem Verein habe ich ein gutes Gefühl. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und hoffe, dass ich hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen kann. Mit der Infrastruktur hier am Uhlenkrug haben wir Spieler alles, was wir brauchen. Wir haben ein schönes Stadion und alles drumherum stimmt auch. Ich freue mich einfach, und es fühlt sich für mich gut und richtig an.“ >>> Das ist Joshua Kapenda