Joshua Hülsmann bleibt Nummer eins am Heideweg

Nach der Verlängerung von Leon Kugland kann der SV Eintracht Nordhorn den nächsten Verbleib vermelden: Torhüter Joshua Hülsmann steht auch in der Saison 2026/27 zwischen den Pfosten.
Vertrag für 2026/27 fix
Joshua Hülsmann hat seinen Vertrag bei Eintracht Nordhorn verlängert und bleibt dem Verein auch in der kommenden Spielzeit erhalten. Der Torhüter, die Nummer eins im Kader, fühlt sich am Heideweg rundum wohl und steht voll hinter dem Verein. Für ihn war früh klar, dass nach nur einer Saison noch lange nicht Schluss sein soll.
Erst in der vergangenen Woche war Hülsmann noch im FuPa-Interview zu sehen, nun folgte die Vertragsverlängerung. Nach Leon Kugland ist er damit der nächste Spieler, der seine Zukunft bei der Eintracht aus Nordhorn langfristig gesichert hat.