Joshofen schießt sich an die Spitze - Horgau schlägt Absteiger - 4:1

VfR Jettingen Keeper Lucca Nagel hatte am Sonntagabend jede Menge zu tun - Christoph Hollinger (Nr.9) kann nur zuschauen, in der 48. kann er den Schlussmann jedoch überwinden – Foto: Daniel Worsch

Die Spvgg Joshofen-Bergheim holt sich die Tabellenführung vom VfR Jettingen. Der FC Horgau schlägt den Absteiger Ehekirchen. Fünf Tore in Rinnenthal, Viermal Remis und im Duell der Aufsteiger komplettiert der FC Affing mit einem Sieg den Vierten Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord.

Joshofen beerbt Jettingen als Tabellenführer

Los ging es am späten Sonntagnachmittag auf dem Joshofer Sportplatz in Neuburg an der Donau ziemlich chancenarm. Nach etwas mehr als einer halben Stunde wurde Jettingen dann erstmals gefährlich: Nach einem Doppelpass mit Tim Paulheim tauchte Stürmer Jonas Schneider frei vor dem Tor auf, doch ein Verteidiger der Hausherren bekam in höchster Not noch einen Fuß vor den Ball. An diese Leistung wollte der VfR auch im zweiten Durchgang anknüpfen. Allerdings hielt dieses Vorhaben nur knapp drei Minuten, ehe Joshofen durch Christoph Hollinger mit 1:0 in Führung ging (48.). Dem Tor war ein Fehler im Jettinger Spielaufbau vorangegangen. Ähnlich lief es beim 2:0 nur vier Minuten später, als Vincent Porombka einen erneuten Jettinger Ballverlust eiskalt zum 2:0 ausnutzte (52.). Für die Vorentscheidung sorgte Julian Hollinger in der 54. Minute mit seinem Treffer zum 3:0.

Hinzu kam, dass der Jettinger Coach nach diesen Gegentoren kaum Möglichkeiten hatte, mit Einwechselspielern offensiv nachzulegen. Einige Verletzungen sowie Urlaube hatten den Kader zuletzt arg ausgedünnt. Auf der Bank saßen gegen Joshofen lediglich vier Feldspieler, darunter auch der Trainer selbst. Dadurch war Joshofen dem 4:0 schlussendlich näher als Jettingen dem 3:1, die Gäste konnten sich ersatzgeschwächt kaum Gelegenheiten erspielen. Johannes Putz, Trainer VfR Jettingen: „Wir standen gut und haben kaum etwas zugelassen. Joshofen war der erwartet gute Gegner. Aber wir haben es in der ersten Halbzeit total ruhig und clever gespielt. Wir wussten natürlich, dass Joshofen auf eigenem Platz gewinnen will und daher direkt nach der Pause eine Schippe drauflegen würde. Diese Phase mussten wir überstehen, das haben wir uns vorgenommen. Drei Gegentore in sieben Minuten dürfen uns natürlich nie im Leben passieren. Am Ende lag es nicht an der Qualität des Gegners, sondern nur an uns selbst, dass wir dieses Spiel verloren haben“ SpVgg Joshofen-Bergheim: Gunnesch, Kneissl, Plach, E.Zeller, N.Zeller (80. Angermayr), J. Hollinger (Fetsch), Porombka (70. Heßlinger), Zisler, Hollinger, Neff (Fischer-Stabauer), Sager (70. Burghardt) VfR Jettingen: Nagel, Di dol, Fritz (58. Güldner), Hahn (88. Putz), Heiligmann, Breskott, Fischer (58. Findler), Mayer, Schneider, Schwarz (80. Kölzer), Paulheim Tore: 1:0 Hollinger (48.), 2:0 Porombka (52.), 3:0 J.Hollinger (54.) Schiedsrichter: Pascal Petermann (SV Holzheim/DLG) Zuschauer: 150 Der FC Horgau bezwingt Ehekirchen So., 09.08.2026, 16:30 Uhr FC Horgau FC Horgau FC Ehekirchen Ehekirchen 2 1 Abpfiff Die erste nennenswerte Aktion ließ 35 Minuten auf sich warten, gehörte jedoch dem FCE. Nach einer Ecke setzte Matthias Schaff den Ball knapp am langen Eck vorbei. Sechs Zeigerumdrehungen später scheiterte Max Seitle aus 25 Metern am aufmerksamen Torwart Felix Häberl. Auf der Gegenseite traf Felix Eberle in der 43. Minute nur den Außenpfosten. Kurz vor dem Pausenpfiff gingen die Hausherren dann in Führung: Einen Querpass auf den bereitstehenden Johannes Kugelbrey grätschte Schaff ins eigene Netz. Kurz nach Wiederanpfiff pochte Horgau auf 2:0. Weil in der 48. Minute kein Ehekirchener konsequent an den Ball ging, tauchte Kugelbrey allein vor Schlussmann Luis Pfautsch auf und schob eiskalt zum 2:0 ein. Neun Minuten später stand Noah Hagner ebenfalls völlig frei vor Pfautsch, der mit einer Glanzparade das vorzeitige 3:0 vereitelte. In der 65. Minute verkürzte der 17-jährige Jonathan Krause. Nur sieben Minuten verpasste der Jugendspieler knapp den Ausgleich. Ehekirchen drängte nun. Den Sieg rettete Häberl, der in der 78. Minute einen wuchtigen Kopfball auf der Linie klärte. In der Nachspielzeit ging ein Freistoß nur knapp am Horgauer Tor vorbei. (AZ) FC Horgau: Häberl, Kirschner, Raunft, Wurm, Eberle, Pöllmann (83. Gloger), Schäfer, Vogg, Hagner (87. Hefele), Kugelbrey, Meitinger FC Ehekirchen: Pfautsch, Füger, Ledl, Schaff, Seitz (63. Krause), Bauer (53. Thurner), Ettenreich, Halbmeyer, Manhart (65. Burkhardt), Seitle, Gschwender (46. Schmid) Tore: 1:0 Eigentor Schaff (45+3), 2:0 Kugelbrey (49.), 2:1 Krause (66.) Schiedsrichter: Paul Schmidt (BC Schretzheim) Zuschauer: 100 Aufsteigerduell endet positiv für Affing

Für den FC Affing sollte es um viel gehen an diesem Sonntagnachmittag. Noch kein Sieg und gegen einen starken ungeschlagenen Aufsteiger, den man noch bestens kannte aus vorigem Monat, wo man gegeneinander testete. Damaliges Ergebnis: 2:2. Am Sonntag sollte das anders aussehen. In der Favoritenrolle begann der FC Tur Abdin Augsburg energisch, ehe auch die Affinger ab der 20. Minute langsam ins Spiel fanden. Mehrere Großchancen später konnte sich Helmschrott für den Underdog durchsetzen und zum 1:0 einschieben. Keine zwei Minuten später erhöhte Simonovic auf 2:0. Tur Abdin war sichtlich geschockt, wechselte doppelt zur Halbzeit und kam langsam zurück ins Spiel. In der 70. Minute konnte per kontroversem Elfmeter das Anschlusstor erzielt werden. In einer engen Schlussphase setzten sich die Affinger schließlich doch durch und können die Ersten drei Punkte bejubeln. FC Affing: Scherer, Felder, Higl (90+2 Schwarzmüller), Ruisinger, Tesic, Jakob, Tutschka, Helmschrott (80. Baumeister), F. Martens (82 Karaca), M.Martens, Simonovic (90+6 Braunmüller) FC Tur Abdin Augsburg: Eryildirim, Khaleel (66. Qadiri), Kurt, Demir, Hassan (46.Hassan), Kurt, Savkin (76. Acar), Simon (46. Kurt), Tsevok, Matviichuk, de Oliveira Tore: 1:0 Helmschrott (35.), 2:0 Simonovic (37.), 2:1 Matviichuk (70.) Schiedsrichter: Florian Schatz (ASV Hirchzell) Zuschauer: 220

Der VfL freut sich über den ersten Punkt

Da ist es endlich! Das Erste Tor und der Erste Punkt. Nach zuletzt eher unschönen Ergebnissen aus Sicht der Ecknacher (0:3 ; 0:2 ; 0:5) konnte man gegen den Absteiger nach Rückstand noch punkten. Ein eher wenig offensives Spiel, was von dem ein oder anderen Fehler geprägt war, hätte durchaus auch besser für Ecknach ausfallen können. Der Absteiger aus Hollenbach kann mit dem Auftritt nicht zufrieden sein, auch wenn nach vier Spieltagen noch keine Niederlage hingenommen wurde. TSV Hollenbach: Hartmann, Knauer, Leser, Ruisinger, Zeyer, Güney (58. Omerbegovic), Högg (67. Malinic), Leitenmayer, Uhlemair, Frieser (86. Lokvancic), Hungbaur (86. Uricchio) VfL Ecknach: Helfer, Birkl, Elbl, Wagner, Ettner(70. Heinrichs), Framberger, Koch (70. Reitmeier), Lapperger (77. Burgstaller) , Lippe(86. Glas), Rauch, Baumgärtner Tore: 1:0 Frieser (33.), 1:1 Baumgärtner (43.) Schiedsrichter: Sebastian Steigerwald (Sc Rohrenfels) Zuschauer: 477

Rinnenthal macht es deutlich

Die Sorgenfalten wachsen beim TSV Zusmarshausen immer weiter. Nach dem Derbysieg gegen den FC Horgau setzte es beim BC Rinnenthal wieder einen Dämpfer, auch weil die Verletzungssorgen der Zusser sich weiter verschärfen. Nach gerade einmal zwei Minuten gerieten die Gäste in Rückstand, nach einer flachen Hereingabe von Levin Braun schob Manuel Utz zur Führung ein. Zusmarshausen fing sich nach zehn Minuten und kam besser ins Spiel. Andreas Näßl war nach einem Abschluss von Fabian Strehle als letzter am Ball und lenkte ihn ins eigene Tor zum Ausgleich (15.). Auch danach blieben die Gäste am Drücker, die beste Chance vor der Pause vergab Christian Miller als er frei im Strafraum verzog.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst ausgeglichen, dann mussten der Langzeitverletzte Johannes Link und Paul Zeller angeschlagen raus. Während die Gäste es verpassten, zwingende Chancen herauszuspielen, machte es Rinnenthal besser und ging nach einer Ecke durch Benedikt Engl wieder in Führung (62.). Der TSV lief danach an, kam aber zu selten gefährlich vor das Rinnenthaler Tor. Die Hausherren machten es besser und konterten die Zusser aus. Zuerst traf Elias Stegmann (87.), dann Jakob Seidl per Sonntagsschuss (90.) zum Endstand. (AZ) BC Rinnenthal: Treffler, Braun, Genitheim, Klötz (64. Fesenmayr), Näßl (46. Juppe, 73. Stegmann), Heiß, Lindermayr, Seidl, Trinkl, Engl (80. Huber), Utz (88. Müller) TSV Zusmarshausen: Husic, Fischer, Link (53. Mies), Rosenmüller, Zeller (53. Kos), Drechsler, Eberhard (77. Helmschrott), Miller, Strehle, Wiedemann (46. Helmschrott), SIrch Tore: 1:0 Utz (2.), 1:1 Eigentor Näßl (15.), 2:1 Engl (62.), 3:1 Stegmann (87.), 4:1 Seidl (90.) Schiedsrichter: Isabel Schatz (ASV Hirchzell) Zuschauer: 245

Aufsteiger Lauingen holt sich den Ersten Punkt

Bei tropischen Temperaturen hatten beide Mannschaften vor 220 Zuschauern zunächst Probleme mit einem geordneten Spielaufbau. Bei zwei Chancen der Gäste war TSV-Keeper Daniel Morhart zur Stelle, danach fanden die Lila-Weißen zunehmend besser ins Spiel und Kapitän Thomas Kubina vergab zwei große Möglichkeiten (16., 38.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann die verdiente Führung durch Felix Rost, der eine starke Vorbereitung von Johannes Keisinger zum 1:0 vollendete (44.). Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine zehn Minuten und das Ergebnis wurde durch Lukas Ün egalisiert, weil Türk Gücü ein Geschenk der TSV-Hintermannschaft dankend annahm. Die Gäste zeigten sich bei einer Standardsituation gefährlich, während für die Kaiserberg-Kicker Emmanuel Seibold einen Linksschuss nach einem Konter knapp neben das Tor setzte (64.). Bei beiden Teams ließen die Kräfte zusehends nach und es blieb ohne weitere Toraktionen beim am Ende gerechten 1:1. (maku + pab) TSV Dinkelscherben: Morhart, Holand, Klingenstein, Schmid (84. Fürst) , Kelsinger, Micheler, Rost, Singl(56. Pachinger) , Zott(67. Kak) , Kubina(84. Yildiz), Seibold Türk Gücü Lauingen: Aucktor, Arslan, Askar, Ellici, Güzel, Akaydin, Cukur, Kaya (56. Tasdelen), Tkachenko (56. Yüce), Bülbül (74. Kasakowski), Ün (90+4 Kayahan) Tore: 1:0 Rost (44.), 1:1 Ün (54.) Schiedsrichter: TSV Rain/Lech Zuschauer:220 Meitingen verpasst Sprung auf Platz eins

Meitingen hatte bereits in der dritten Minute die erste Chance, als Alexander Heider durchgelaufen war und dessen Schuss vom Torhüter gerade noch per Fußabwehr geblockt werden konnte. Kurz darauf setzte Emmanouil Chouiloulidis einen Kopfball nach einer Ecke knapp vorbei. In der zwölften Minute dann die erste Großchance für Nördlingen, diese konnten nach einem Fehler im Spielaufbau der Meitinger Hintermannschaft, ihre Überzahl nicht nutzen. Bedrängt von Emanuel Zach konnte der Stürmer einen Querpass aus sieben Metern nicht im Gehäuse unterbringen. Spätestens ab der ersten Trinkpause zollten beide Teams dem Wetter Tribut und Meitingen versuchte nun via geordneter Ballkontrolle den Gegner laufen zu lassen und mit einem Steckpass in die Tiefe Chancen zu generieren. Doch stets konnte die lauffreudige Hintermannschaft oder der Nördlinger Torwart die Schwarz-Weißen noch entscheidend am Schuss stören. Dann konnte man sich bei Torhüter Niklas Schmitt, der sensationell einen Alleingang stoppte, sowie am Unvermögen der Nördlinger, die trotz Überzahl einen Konter nicht zu Ende ausspielten, bedanken, dass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging. Nach dem Seitenwechsel waren Chancen lange Zeit Mangelware und beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. Es dauerte bis zur 68. Minute ehe Philipp Stigloher geschickt wurde, den letzten Verteidiger austanzte, aber im eins-gegen-eins gegen den Torwart nur zweiter Sieger blieb und Alex Heider den Nachschuss in die Wolken jagte. Obwohl beide Mannschaften gefällig nach vorne spielten, gab es keine wirklichen Großchancen, da der letzte Pass nicht den eigenen Mann fand. So auch als Michael Meir sich über außen durchtankte, am Torwart vorbeizog aber keinen Abnehmer in der Mitte fand. Nachdem ein Verteidiger noch einen Meir-Kopfball nach einer Ecke aus dem Torwinkel kratzte, blieb es beim torlosen Unentschieden. (AZ) Meitingen: Schmitt, Chouiloulidis (72. Fritsch), Falch (59. Erhard), Mahler, Zach, Zourkout, Hummel (72. Deppner), Kewitz, Meitinger (58. Stigloher), Heider(82. Mazur), Meir Nördlingen: Freiheit, Bühlmeier, Hopfauf, Meister, Schein, Göttler (90+1 Pöschko), Holzner (82. Barta), Leister (69. Lang), Uhl (86. Baba), Milicevic, Pesut (46. Röthinger) Tore: / Schiedsrichter: Phillip Leitenstern (FC Zell-Bruck) Zuschauer: 190 Alerheim etabliert sich vollkommen als Aufsteiger.