Joshofen schießt sich an die Spitze - Horgau schlägt Absteiger - 4:1

Die Spvgg Joshofen-Bergheim holt sich die Tabellenführung vom VfR Jettingen. Der FC Horgau schlägt den Absteiger Ehekirchen. Fünf Tore in Rinnenthal, Viermal Remis und im Duell der Aufsteiger komplettiert der FC Affing mit einem Sieg den Vierten Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord.
Joshofen beerbt Jettingen als Tabellenführer
Los ging es am späten Sonntagnachmittag auf dem Joshofer Sportplatz in Neuburg an der Donau ziemlich chancenarm. Nach etwas mehr als einer halben Stunde wurde Jettingen dann erstmals gefährlich: Nach einem Doppelpass mit Tim Paulheim tauchte Stürmer Jonas Schneider frei vor dem Tor auf, doch ein Verteidiger der Hausherren bekam in höchster Not noch einen Fuß vor den Ball.
An diese Leistung wollte der VfR auch im zweiten Durchgang anknüpfen. Allerdings hielt dieses Vorhaben nur knapp drei Minuten, ehe Joshofen durch Christoph Hollinger mit 1:0 in Führung ging (48.). Dem Tor war ein Fehler im Jettinger Spielaufbau vorangegangen. Ähnlich lief es beim 2:0 nur vier Minuten später, als Vincent Porombka einen erneuten Jettinger Ballverlust eiskalt zum 2:0 ausnutzte (52.). Für die Vorentscheidung sorgte Julian Hollinger in der 54. Minute mit seinem Treffer zum 3:0.
Hinzu kam, dass der Jettinger Coach nach diesen Gegentoren kaum Möglichkeiten hatte, mit Einwechselspielern offensiv nachzulegen. Einige Verletzungen sowie Urlaube hatten den Kader zuletzt arg ausgedünnt. Auf der Bank saßen gegen Joshofen lediglich vier Feldspieler, darunter auch der Trainer selbst. Dadurch war Joshofen dem 4:0 schlussendlich näher als Jettingen dem 3:1, die Gäste konnten sich ersatzgeschwächt kaum Gelegenheiten erspielen.
Johannes Putz, Trainer VfR Jettingen:
„Wir standen gut und haben kaum etwas zugelassen. Joshofen war der erwartet gute Gegner. Aber wir haben es in der ersten Halbzeit total ruhig und clever gespielt. Wir wussten natürlich, dass Joshofen auf eigenem Platz gewinnen will und daher direkt nach der Pause eine Schippe drauflegen würde. Diese Phase mussten wir überstehen, das haben wir uns vorgenommen. Drei Gegentore in sieben Minuten dürfen uns natürlich nie im Leben passieren. Am Ende lag es nicht an der Qualität des Gegners, sondern nur an uns selbst, dass wir dieses Spiel verloren haben“
SpVgg Joshofen-Bergheim: Gunnesch, Kneissl, Plach, E.Zeller, N.Zeller (80. Angermayr), J. Hollinger (Fetsch), Porombka (70. Heßlinger), Zisler, Hollinger, Neff (Fischer-Stabauer), Sager (70. Burghardt)
VfR Jettingen: Nagel, Di dol, Fritz (58. Güldner), Hahn (88. Putz), Heiligmann, Breskott, Fischer (58. Findler), Mayer, Schneider, Schwarz (80. Kölzer), Paulheim
Tore: 1:0 Hollinger (48.), 2:0 Porombka (52.), 3:0 J.Hollinger (54.) Schiedsrichter: Pascal Petermann (SV Holzheim/DLG) Zuschauer: 150
Der FC Horgau bezwingt Ehekirchen
Kurz nach Wiederanpfiff pochte Horgau auf 2:0. Weil in der 48. Minute kein Ehekirchener konsequent an den Ball ging, tauchte Kugelbrey allein vor Schlussmann Luis Pfautsch auf und schob eiskalt zum 2:0 ein. Neun Minuten später stand Noah Hagner ebenfalls völlig frei vor Pfautsch, der mit einer Glanzparade das vorzeitige 3:0 vereitelte. In der 65. Minute verkürzte der 17-jährige Jonathan Krause. Nur sieben Minuten verpasste der Jugendspieler knapp den Ausgleich. Ehekirchen drängte nun. Den Sieg rettete Häberl, der in der 78. Minute einen wuchtigen Kopfball auf der Linie klärte. In der Nachspielzeit ging ein Freistoß nur knapp am Horgauer Tor vorbei. (AZ)
FC Horgau: Häberl, Kirschner, Raunft, Wurm, Eberle, Pöllmann (83. Gloger), Schäfer, Vogg, Hagner (87. Hefele), Kugelbrey, Meitinger
FC Ehekirchen: Pfautsch, Füger, Ledl, Schaff, Seitz (63. Krause), Bauer (53. Thurner), Ettenreich, Halbmeyer, Manhart (65. Burkhardt), Seitle, Gschwender (46. Schmid)
Tore: 1:0 Eigentor Schaff (45+3), 2:0 Kugelbrey (49.), 2:1 Krause (66.)
Schiedsrichter: Paul Schmidt (BC Schretzheim) Zuschauer: 100
Aufsteigerduell endet positiv für Affing
FC Affing: Scherer, Felder, Higl (90+2 Schwarzmüller), Ruisinger, Tesic, Jakob, Tutschka, Helmschrott (80. Baumeister), F. Martens (82 Karaca), M.Martens, Simonovic (90+6 Braunmüller)
FC Tur Abdin Augsburg: Eryildirim, Khaleel (66. Qadiri), Kurt, Demir, Hassan (46.Hassan), Kurt, Savkin (76. Acar), Simon (46. Kurt), Tsevok, Matviichuk, de Oliveira
Tore: 1:0 Helmschrott (35.), 2:0 Simonovic (37.), 2:1 Matviichuk (70.) Schiedsrichter: Florian Schatz (ASV Hirchzell) Zuschauer: 220
Der VfL freut sich über den ersten Punkt
TSV Hollenbach: Hartmann, Knauer, Leser, Ruisinger, Zeyer, Güney (58. Omerbegovic), Högg (67. Malinic), Leitenmayer, Uhlemair, Frieser (86. Lokvancic), Hungbaur (86. Uricchio)
VfL Ecknach: Helfer, Birkl, Elbl, Wagner, Ettner(70. Heinrichs), Framberger, Koch (70. Reitmeier), Lapperger (77. Burgstaller) , Lippe(86. Glas), Rauch, Baumgärtner
Tore: 1:0 Frieser (33.), 1:1 Baumgärtner (43.) Schiedsrichter: Sebastian Steigerwald (Sc Rohrenfels) Zuschauer: 477
Rinnenthal macht es deutlich
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst ausgeglichen, dann mussten der Langzeitverletzte Johannes Link und Paul Zeller angeschlagen raus. Während die Gäste es verpassten, zwingende Chancen herauszuspielen, machte es Rinnenthal besser und ging nach einer Ecke durch Benedikt Engl wieder in Führung (62.). Der TSV lief danach an, kam aber zu selten gefährlich vor das Rinnenthaler Tor. Die Hausherren machten es besser und konterten die Zusser aus. Zuerst traf Elias Stegmann (87.), dann Jakob Seidl per Sonntagsschuss (90.) zum Endstand. (AZ)
BC Rinnenthal: Treffler, Braun, Genitheim, Klötz (64. Fesenmayr), Näßl (46. Juppe, 73. Stegmann), Heiß, Lindermayr, Seidl, Trinkl, Engl (80. Huber), Utz (88. Müller)
TSV Zusmarshausen: Husic, Fischer, Link (53. Mies), Rosenmüller, Zeller (53. Kos), Drechsler, Eberhard (77. Helmschrott), Miller, Strehle, Wiedemann (46. Helmschrott), SIrch
Tore: 1:0 Utz (2.), 1:1 Eigentor Näßl (15.), 2:1 Engl (62.), 3:1 Stegmann (87.), 4:1 Seidl (90.) Schiedsrichter: Isabel Schatz (ASV Hirchzell) Zuschauer: 245
Aufsteiger Lauingen holt sich den Ersten Punkt
TSV Dinkelscherben: Morhart, Holand, Klingenstein, Schmid (84. Fürst) , Kelsinger, Micheler, Rost, Singl(56. Pachinger) , Zott(67. Kak) , Kubina(84. Yildiz), Seibold
Türk Gücü Lauingen: Aucktor, Arslan, Askar, Ellici, Güzel, Akaydin, Cukur, Kaya (56. Tasdelen), Tkachenko (56. Yüce), Bülbül (74. Kasakowski), Ün (90+4 Kayahan)
Tore: 1:0 Rost (44.), 1:1 Ün (54.) Schiedsrichter: TSV Rain/Lech Zuschauer:220
Meitingen verpasst Sprung auf Platz eins
Spätestens ab der ersten Trinkpause zollten beide Teams dem Wetter Tribut und Meitingen versuchte nun via geordneter Ballkontrolle den Gegner laufen zu lassen und mit einem Steckpass in die Tiefe Chancen zu generieren. Doch stets konnte die lauffreudige Hintermannschaft oder der Nördlinger Torwart die Schwarz-Weißen noch entscheidend am Schuss stören. Dann konnte man sich bei Torhüter Niklas Schmitt, der sensationell einen Alleingang stoppte, sowie am Unvermögen der Nördlinger, die trotz Überzahl einen Konter nicht zu Ende ausspielten, bedanken, dass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging.
Nach dem Seitenwechsel waren Chancen lange Zeit Mangelware und beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. Es dauerte bis zur 68. Minute ehe Philipp Stigloher geschickt wurde, den letzten Verteidiger austanzte, aber im eins-gegen-eins gegen den Torwart nur zweiter Sieger blieb und Alex Heider den Nachschuss in die Wolken jagte. Obwohl beide Mannschaften gefällig nach vorne spielten, gab es keine wirklichen Großchancen, da der letzte Pass nicht den eigenen Mann fand. So auch als Michael Meir sich über außen durchtankte, am Torwart vorbeizog aber keinen Abnehmer in der Mitte fand. Nachdem ein Verteidiger noch einen Meir-Kopfball nach einer Ecke aus dem Torwinkel kratzte, blieb es beim torlosen Unentschieden. (AZ)
Meitingen: Schmitt, Chouiloulidis (72. Fritsch), Falch (59. Erhard), Mahler, Zach, Zourkout, Hummel (72. Deppner), Kewitz, Meitinger (58. Stigloher), Heider(82. Mazur), Meir
Nördlingen: Freiheit, Bühlmeier, Hopfauf, Meister, Schein, Göttler (90+1 Pöschko), Holzner (82. Barta), Leister (69. Lang), Uhl (86. Baba), Milicevic, Pesut (46. Röthinger)
Tore: / Schiedsrichter: Phillip Leitenstern (FC Zell-Bruck) Zuschauer: 190
Alerheim etabliert sich vollkommen als Aufsteiger.
SV Wörnitzstein-Berg: Scherl, Bednar (46. Bauer), Dietrich, Habersatter (46. Lombardi), Hoser, Bschor, Moll (78. Bissinger), Musaeus (86. Strobel), Panknin, Schmidbaur, Marks (38. Kopp)
SG Alerheim: Hertle, Hahn, Hecht (58. Wende), Heuberger, Sandmeyer (58. Sieber), Schröppel (66. Ziegler) , Greiner, Zwölfer, Löfflad, Stelzle (61. Fuchsluger), Veit
Tore: 1:0 Musaeus (22.), 1:1 Veit (23.), 2:1 Kopp (57.), 2:2 Fuchsluger (89.) Schiedsrichter: Leonhard Schramm (ESV Augsburg) Zuschauer: 407