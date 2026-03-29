Joshofen ärgert den Spitzenreiter

Großer Jubel: Lucas Möller sorgte mit dem 1:1 für die SpVgg Joshofen-Bergheim für einen Punktgewinn gegen den Spitzenreiter TSV Meitingen. – Foto: Daniel Worsch

Die Bezirksliga Nord geht mit einer Doppelspitze in die Osterwoche. Weil der TSV Meitingen bei der SpVgg Joshofen-Bergheim mit dem 1:1 Punkte liegen ließ, zog der TSV Gersthofen nach Punkten gleich. Dagegen musste der TSV Haunstetten abreißen lassen, beim Kellerkind TSV Wertingen verlor der Aufstiegskandidat mit 0:1.

Ein mehr als verdientes 1:1 erkämpfte sich die SpVgg Joshofen-Bergheim gegen den TSV Meitingen. Auf dem Kunstrasenplatz standen die Meitinger erstaunlich tief und taten anfangs nicht viel für die Offensive. In der zweiten Halbzeit entwickelte der Tabellenführer mehr Druck nach vorne und nutzte eine Unaufmerksamkeit eiskalt aus. Michael Meir bekam den Ball vor die Füße und schob aus kurzer Distanz zum 0:1 ein.

Mit der Einwechselung des Rückkehrers Ferdinand Fischer-Stabauer, Fabian Fetsch und dem angeschlagenen Vincent Poromka kam dann nochmals frischer Wind in das Offensivspiel der Joshofer und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 74. Minute dann belohnte sich die SpVgg nach Konter über Fetsch und Fischer-Stabauer, welchen Lucas Möller mit einem sehenswerten Schlenzer ins rechte Kreuzeck zum 1:1 abschloss. (sts) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Benjamin Senger (Hurlach) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Michael Meir (63.), 1:1 Lucas Möller (73.)

Der VfL Ecknach musste sich mit einem 2:2 gegen den VfR Jettingen zufriedengeben. VfL-Coach Sören Dreßler ärgerte sich dabei vor allem über die beiden Gegentreffer. „Wenn ich sehe, wie viel Aufwand wir betreiben müssen, um ein Tor zu erzielen und wie leicht wir es heute dem Gegner wieder gemacht haben, zu treffen – das steht einfach nicht im Verhältnis.“

Die ersten 30 Minuten blieben ohne Höhepunkte, was sich in der Viertelstunde vor der Pause ändern sollte. Stefan Reiter schickte über rechts Maximilian Rauch. Jettingens Torhüter Lucca Nagel stürmte aus dem Tor und verschätzte sich dabei etwas. Rauch kam vorher an den Ball und schob aus spitzem Winkel zum 1:0 ein.

Wer glaubte, dass bei den Jettingen jetzt doch der Kopf eine Rolle spielen könnte, sah sich aber getäuscht. Binnen zwei Minuten drehten Christoph Wachs und Benedikt Ost die Partie zugunsten des VfR. Und Ecknach hatte im Anschluss Glück, dass Elias Miller nicht noch das 1.3 erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfL den Druck und belohnte sich schließlich mit dem 2:2. Rauch flankte an den zweiten Pfosten, wo Maxi Ettner heran rauschte und aus kurzer Distanz einköpfte. Trotz optischer Überlegenheit kam Ecknach anschließend zu keiner großen Chance mehr. (jng) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Maximilian Rauch (30.), 1:1 Christoph Wachs (35.), 1:2 Benedikt Ost (37.), 2:2 Maximilian Ettner (75.)

Der FC Horgau muss gegen den SV Wörnitzstein eine bittere 1:2-Niederlage einstecken. Wörnitzstein startete den kleinen Tick besser, Admir Omerbegovic legte für Alexander Musaeus, das frühe 0:1 auf. Davon angestachelt, kam Horgau besser ins Spiel und schnell zum Ausgleich. Omar Samouwel setzte zum Fallrückzieher an, seinen Schuss stoppte Philip Meitinger und schob ins lange Eck zum 1:1 ein.

Die zweite Halbzeit startete mit einer spielentscheidenden Situation. Noah Hagner setzte mit einer Grätsche nach und sah dafür die Gelb-Rote Karte. Daraufhin verlagerte sich das Spiel in die Horgauer Hälfte, doch allzu gefährlich wurde der SVW nicht. Der FCH warf alles rein, konnte sich jedoch nicht mit einem Punkt belohnen, da kurz vor Schluss der entscheidende Treffer fiel. Timo Zausinger schob zum 1:2 einschob. (pm) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Alexander Musaeus (13.), 1:1 Philip Meitinger (18.), 1:2 Timo Zausinger (88.)

Gelb-Rot: Noah Hagner (46./FC Horgau)

Der VfR Neuburg hat zwar gegen den FC Maihingen 2:1 gewonnen, trotzdem erklärte Coach Moritz Bartoschek: „Wir sind definitiv nicht zufrieden.“ Denn bis auf eine gute Viertelstunde in der ersten Hälfte hatte sein Team zwar mehr Ballbesitz, ließ aber beim Abschluss die nötige Genauigkeit und Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Erwähnte gute Phase der Lila-Weißen bracht ezwei Treffer. Leon Beran lief zunächst alleine nach vorn und zimmerte den Ball ins Netz. Nur drei Minuten später landete der Ball eim Freistoß von Sebastian Habermeyer auf dem Kopf von Robert Hößl - 2:0.

Anschließend flachte das Spiel stark ab, die Maihinger kamen etwas auf und prüften VfR-Keeper Dominik Jozinovic. Machtlos war der Keeper, als Max Thum der Anschlusstreffer gelang. Die einzige nennenswerte VfR-Chance im zweiten Abschnitt hatte Beran, der einen sehenswerten Freistoß aus gut 20 Metern ins Kreuzeck brachte. FCM-Keeper Martin Fischer fischte den Ball jedoch herunter. (mk) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Leon Beran (35.), 2:0 Robert Hößl (38.), 2:1 Max Thum (68.)

Gelb-Rot: Sebastian Habermeyer (90.+5/VfR Neuburg)

Diesen Ball schnappte sich Dinkelscherbens Keeper Lukas Kania, einmal hatte er aber bei einem Kopfball von Gundelfingens Lukas Schön (vorne) das Nachsehen. – Foto: Walter Brugger

Die U23 des FC Gundelfingen durfte lange auf den zweiten Sieg in Folg feiern, ehe de rTSV Dinkelscherben doch noch ein 1:1 rettete. In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, sodass Torchancen zunächst Mangelware blieben. Erst nach rund 25 Minuten nahm die Partie Fahrt auf: Zunächst scheiterte Jamain Cermak mit einem Freistoß an der Querlatte. Nur Augenblicke später brachte Lukas Schön die Grün-Weißen per Kopf in Führung.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie intensiver. In der 55. Minute schwächten sich die Gastgeber selbst, als Luca Nelker die Gelb-Rote-Karte sah und die Mannschaft fortan in Unterzahl agieren musste. In Überzahl drängte der TSV Als alles nach einem knappen Heimsieg aussah, schlug Marco Schneider noch zu. (scd) Lokalsport DZ

Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 97

Tore: 1:0 Lukas Schön (25.), 1:1 Marco Schneider (90.+1)

Gelb-Rot: Luca Nelkner (55./FC Gundelfingen II/Foul)

In letzter Sekunde kassierte der TSV Zusmarshausen den entscheidenden Gegentreffer zur 1:2-Niederlage gegen den TSV Nördlingen II. Die Nördlinger hätten schon in der ersten Halbzeit vorlegen können, schlugen aus den hohen Ballgewinnen aber noch kein Kapital.

Nach drei Wechseln zur Pause kam Zusmarshausen besser in die Partie. Einen hohen Ballgewinn nutzte Spielertrainer Lukas Drechsler mit einem Zuspiel auf Luca Jaskolka, der am Torwart vorbei ging und ins leere Tor schob. Nur zehn Minuten später nutzte Luis Schüler einen langen Ball und traf zum Ausgleich. Als sich beide Mannschaften mit einem Remis abgefunden hatten, machten es die Rieser noch einmal schnell und konterten die Hausherren aus. Silas Mack tauchte nach einer Hereingabe vor dem leeren Tor auf und traf mit der allerletzten Aktion des Spiels zum 1:2. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Moritz Hägele (Neuburg) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Luca Jaskolka (52.), 1:1 Luis Schüler (62.), 1:2 Silas Mack (90.+2)

Marcel Gebauer (rechts) ließ Haunstettens Ioannis Maliachovas keinen Raum zur Entfaltung und landete mit dem TSV Weringen einen 1:0-Erfolg. – Foto: Georg Fischer

Der TSV Wertingen hat im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen gesetzt und den favorisierten TSV Haunstetten mit 1:0 bezwungen. Gegen die defensivstärkste Mannschaft der Liga zeigte Wertingen eine leidenschaftliche und disziplinierte Leistung und belohnte sich mit drei enorm wichtigen Punkten.

Kurz nachdem Yasin Özuzun den nur an den Wertinger Pfosten gesetzt hatte, ging der Außenseiter in Führung: Benedikt Chromik traf aus spitzem Winkel platziert ins lange Eck. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Haunstetten dann den Druck deutlich. Ein gefährlicher Freistoß von Daniel Kohlbach wurde von Wertingens Keeper Simon Reithmeir mit den Fingerspitzen an die Latte gelenkt. Auch Christian Krieger prüfte den Schlussmann wenig später mit einem Distanzschuss, doch erneut blieb Reithmeir Sieger. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch: Haunstetten drängte auf den Ausgleich, kam aber trotz einiger gefährlicher Standardsituationen nicht mehr entscheidend zum Abschluss. Die größte Chance vereitelte Andreas Kotter glücklich, als er eine Ecke eher unfreiwillig an die eigene Latte klärte. (thmi) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100

Tor: 1:0 Benedikt Chromik (20.)