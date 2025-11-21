Joseph Bellahsen trifft bei U17-WM mit Marokko auf Brasilien

Marcello Trippel ist mit Deutschland raus, aber sein ebenfalls aus Neuss kommender Teamkollege von Borussia Mönchengladbach lebt bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar weiter seinen Traum. Joseph Bellahsen hat sich mit der Marokkanischen Nationalmannschaft im Achtelfinale mit 3:2 gegen Mali durchgesetzt. Der noch 16-Jährige wurde in der 57. Minute für Hamza Bouhaddi eingewechselt und trug so zum Einzug der „Atlaslöwen“ ins Viertelfinale bei. Dort trifft der am Nelly-Sachs-Gymnasium unterrichtete Schüler mit seiner von Nabil Baha gecoachten Mannschaft am Freitag (Anstoß 16.45 Uhr) auf Brasilien.

In der Vorrunde hatte Marokko einen historischen Triumph gefeiert. Gegen Neukaledonien gelang den Nordafrikanern ein 16:0-Erfolg und damit der höchste Sieg bei einer U17-WM. Der bisherige Rekordhalter war Spanien mit einem 13:0 über Neuseeland 1997. Der Außenseiter aus Ozeanien, der gegen Japan noch mit einem torlosen Remis überraschte, musste bereits in der ersten Halbzeit zwei Platzverweise hinnehmen, da sich Typhan Dreuko und Jean Canehmez jeweils zu einer Tätlichkeit hinreißen ließen.

Joseph „Juppi“ Bellahsen war bereits im Sommer 2016 von Borussias Partnerverein SC Kapellen in den Fohlen-Stall gewechselt. Dort durchlief er seit der U9 alle Teams. In den beiden vergangenen Jahren absolvierte der Rechtsverteidiger 36 Pflichtspiele für Borussias U17 und holte gemeinsam mit Marcello Trippel auch den DM-Titel.