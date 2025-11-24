Joseph Bellahsen scheidet bei WM mit Marokko aus

Jetzt ist die U17-Weltmeisterschaft in Katar auch für Joseph Bellahsen beendet. Mit Afrikameister Marokko unterlag der früh vom SC Kapellen in den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach gewechselte Neusser im Viertelfinale Brasilien mit 1:2 (Halbzeit 1:1).
Der 16-Jährige stand die vollen 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Feld, vermochte zunächst aber auch nicht zu verhindern, dass Dell (Bahia) die favorisierten Südamerikaner vor knapp 10.000 Zuschauern in Führung brachte (16. Minute). Umso größer war seine Freude, als sein Teamkollege Ziyad Baha noch vor der Halbzeitpause in der vierten Minute der Nachspielzeit gegen Keeper Joao Pedro einen Elfmeter zum Ausgleich verwandelte. Der zweite Abschnitt blieb lange torlos. Doch in der 95. Minute ließ abermals Dell die Brasilianer mit dem 2:1-Siegtreffer doch noch jubeln. Im ersten Halbfinale trifft Österreich nun auf Italien, Brasilien muss gegen Portugal ran.
Derweil hat für Marcello Trippel, der bei der U17-Weltmeisterschaft mit Titelverteidiger Deutschland bereits in der Runde der letzten 32 ziemlich überraschend an Burkina Faso gescheitert war, bei der Borussia schon wieder der Liga-Alltag begonnen. Im Spiel der DFB-Nachwuchsliga (U19) gegen RW Oberhausen gehörte der Grimlinghausener allerdings noch nicht zum Aufgebot. Ohne ihn unterlagen die Schützlinge von TrainerOliver Kirch mit 1:3.