Joseph Bellahsen scheidet bei WM mit Marokko aus

Trippel schon wieder zu Hause

Der 16-Jährige stand die vollen 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Feld, vermochte zunächst aber auch nicht zu verhindern, dass Dell (Bahia) die favorisierten Südamerikaner vor knapp 10.000 Zuschauern in Führung brachte (16. Minute). Umso größer war seine Freude, als sein Teamkollege Ziyad Baha noch vor der Halbzeitpause in der vierten Minute der Nachspielzeit gegen Keeper Joao Pedro einen Elfmeter zum Ausgleich verwandelte. Der zweite Abschnitt blieb lange torlos. Doch in der 95. Minute ließ abermals Dell die Brasilianer mit dem 2:1-Siegtreffer doch noch jubeln. Im ersten Halbfinale trifft Österreich nun auf Italien, Brasilien muss gegen Portugal ran.