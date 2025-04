Josef Werner sichert seinem TuS drei Punkte

🥈 Giuliano Rodehutskors vom SC Verl II in der Oberliga Westfalen 🥉 Jarno van der Mooren (25) von Mengede 08/20 in der Bezirksliga Westfalen Staffel 10

Der 24-jährige Josef Werner präsentierte sich im Bezirksligaspiel zwischen dem TuS Hiddenhausen und dem TuS Tengern als verlässlicher Rückhalt seiner Mannschaft. Mit seiner souveränen Ausstrahlung und mehreren starken Paraden trug er entscheidend dazu bei, dass sein Team ohne Gegentor blieb. Auch per Strafstoß der Gastgeber war der TuS-Schlussmann nicht zu überwinden. Am Ende belohnte sich der TuS Tengern mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Auswärtssieg – nicht zuletzt dank der starken Leistung seines Torhüters.

