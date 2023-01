Josef Rodler schießt Turniersieg ans Weidener Wasserwerk Der Bayernligastürmer trägt die Jungvertretung der SpVgg SV Weiden beim KIA-Hallencup zum Finalsieg über Favorit Pfreimd

Die siebte Auflage des KIA-Hallencups geht an einen der Lokalmatadore. Eine gutgefüllte Mehrzweckhalle in Weiden war am Donnerstagabend Zeuge davon, wie die Bezirksliga-Vertretung der SpVgg SV Weiden um ihren torhungrigen Bayernligastürmer Josef Rodler vorzeitig ins Halbfinale vorstoß, dort erst Weiden-Ost aus dem Weg räumte und schließlich im Endspiel dem Lauf der SpVgg Pfreimd ein Ende setzte. Dritter wurde der FC Weiden-Ost, der diesen Höhepunkt seiner Hallenfußball-Woche perfekt organisierte.