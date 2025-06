Josef Pfeiffer schwer erkrankt – Hilal-Maroc droht Zerbruch

"Ich habe nicht mehr lange", sagte Pfeiffer mit fester Stimme und wie man ihn kennt, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Der langjährige Cheftrainer und Strippenzieher der Bergheimer stand beim im Spitzenspiel von Hilal-Maroc gegen den SC Fliesteden (2:2) wieder tatkräftig an der Seitenlinie für seine Schützlinge, fehlte zuvor jedoch lange. "Ich war am Freitag das erste Mal seit vier, fünf Wochen wieder beim Training. Heute Morgen habe ich die Chemotherapie gekriegt, schon die zweite. Übermorgen fahre ich wieder."

So., 15.06.2025, 15:00 Uhr

Es ist nicht die erste Rücktrittsankündigung Pfeiffers, doch in Anbetracht der neuen Umstände scheint diese wohl unumkehrbar: "Das ist etwas Anderes jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich mache noch das Pokalendspiel, dann ist für mich Schluss", versicherte Pfeiffer, der am liebsten auch gar nicht mehr in der Liga antreten würde.

Kein Hilal-Maroc ohne Pfeiffer?

Ohne seine Unterstützung erwartet Pfeiffer eine Auflösung des derzeitigen Bezirksliga-Vierten: "Ich nehme an, dass die Mannschaft komplett auseinanderfällt. Ich denke, dass es Hilal-Maroc nicht mehr geben wird."

Dazu gehört, dass der Verein in der laufenden Saison nicht nur eine erste Mannschaft, sondern auch ein Team bei den B-, C- und D-Junioren stellt.

Für seine eigene Mannschaft ist zum Abschluss seiner Laufbahn der lange ersehnte Landesliga-Aufstiege jedenfalls nicht mehr möglich, dafür könnte sein Team ihm noch den Pokaltitel zum Saisonschluss schenken.