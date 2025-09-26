Josef Holler wird Coach in Dieterskirchen

Außerdem machte sich Holler als Trainer des FC OVI-Teunz, des ASV Cham in der Bayernliga und des TSV Detag Wernberg sowie als „Co“ beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf einen Namen in der Region. Durch sein Engagement bei OVI-Teunz kennt er die Gegebenheiten und viele Vereine aus der Kreisliga West bereits. Seine aktive Karriere verbrachte er fast vollständig beim ASV Cham.



„Ausschlaggebend für meine Zusage war, dass ich die handelnden Personen in Dieterskirchen kenne. Schon vor zwei Jahren haben wir Kontakt aufgenommen und damals schon gute Gespräche geführt. Andi Hubatsch (Abteilungsleiter, Anm.d.Red.) wollte mich damals unbedingt holen. Aufgrund der Fahrstrecke zu meinem Sohn habe ich mich letztlich aber für Waldmünchen entschieden“, erklärt Josef Holler, der sich auf die neue Aufgabe freut: „Vom Fußballplatz, von der Infrastruktur und vom Umfeld passt alles. Auch die Fahrstrecke ist in Ordnung, was mir wichtig war. Zudem kenne ich die Kreisliga West aus meiner Zeit bei OVI-Teunz. Das ist eine interessante Liga, in der mit OVI-Teunz und Detag Wernberg auch zwei meiner Ex-Vereine spielen. Mich reizt die Aufgabe.“



Derweil freuen sich die Verantwortlichen des TSV Dieterskirchen, dass es quasi im zweiten Anlauf mit der Verpflichtung von Holler geklappt hat. „In der jetzigen Saisonphase so einen Mann zu kriegen, ist schon ein Glücksgriff“, betont Spartenleiter Hubatsch gegenüber Oberpfalz-Medien. Als Co-Trainer ist weiterhin Robert Hölzl (56) tätig.



Für den „Neuen“ ist die Aufgabe aus sportlicher Sicht sehr herausfordernd. Mit fünf Punkten aus zehn Spielen (1/2/7) ziert die Mannschaft aktuell das Tabellenende der Kreisliga West. Das rettende Ufer ist fünf Zähler entfernt. Holler hofft, dass „die verletzten Leistungsträger schnellstmöglich zurückkehren und wir die Defensive stabilisieren“. Das Credo: „Wir wollen bis zum Winter das Maximale herausholen und möglichst viele Punkte holen, im Winter eine vernünftige Vorbereitung spielen und nach der Winterpause wieder angreifen. Im neuen Jahr sind ja noch etliche Punkte zu vergeben.“ In der Jetzt-Zeit steuert Dieterskirchen dem Heimspiel gegen den TSV Detag Wernberg entgegen (Sonntag, 15.15 Uhr) – einer von Hollers Ex-Vereine.