Josef Holland: „Ich habe viele prägende Momente erlebt“

Das ist Josef Holland. – Foto: Ken Klemmer

Josef Holland war 23 Jahre alt, als er das erste Mal als Funktionär bei Borussia Veen mitmischte. Er wurde zum Geschäftsführer im Hauptvorstand gewählt. Wenig später übernahm der Familienvater den Job des Fußball-Obmanns, da war er selber noch aktiver Spieler. Rund zehn Jahre gehörte der Veener zudem dem Moerser Kreis-Fußballausschuss an.

Herr Holland, 45 Jahre im Ehrenamt sind eine lange Zeit. Warum machen Sie jetzt Schluss?

Heute ist Josef Holland 68 Jahre alt und wird am letzten Spieltag am 7. Juni offiziell seine Funktionärstätigkeit beenden. Ein Gespräch über die Gesundheit, einen Trainer-Glücksgriff und den Wunsch nach einem besonderen Abschiedsgeschenk.

Josef Holland 45 Jahre waren es nicht ganz, es gab ein paar kurze Unterbrechungen. Fußball-Obmann bei der Borussia war ich dreimal. Es sind vor allem gesundheitliche Gründe, die mich dazu bewegt haben, aufzuhören. Nach einem Herzinfarkt Ende Januar habe ich schon runtergefahren. Mir geht es besser, aber ich muss auf mich aufpassen und langsamer machen. Und ich gehe zu einer Zeit, die die erfolgreichste ist im Veener Senioren-Fußball. Wir haben wieder souverän den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft.

Holland Ich habe viele prägende Momente erlebt – zwei waren aber außergewöhnlich. So hat mir Michael Hemmers 2007 nach dem Aufstieg in die A-Liga völlig überraschend mitgeteilt, dass er nicht weitermacht. Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Dann kam Ulf Deutz. Und er hat was in Veen hinterlassen. Das war eine tolle Zeit. Er war sogar zweimal Coach bei uns. Sein Co-Trainer Reinhard Hoffmann und Torwarttrainer Carsten Menczyk sind in Veen sogar heimisch geworden. Reinhard war auch mal Fußball-Obmann bei uns.

Und die zweite Geschichte?

Holland Naja, die war weniger positiv. Mitte der 80er-Jahre am letzten Spieltag waren wir auf Aufstiegskurs. Nur der VfB Homberg II konnte uns noch in die Quere kommen. Wir trafen zu Hause auf den Büdericher SV, der unten mitspielte, Homberg II musste beim SV Budberg ran. Budberg knöpfte Homberg II wie erhofft einen Punkt ab, wir erledigten unsere Hausaufgaben allerdings nicht und standen mit leeren Händen da. Das war eine ganz traurige Nicht-Aufstiegsfeier. Wir waren uns so sicher, dass wir es schaffen.

Denken Sie noch gerne an die Zeit beim Kreis-Fußballausschuss zurück?

Holland Klar, ich war Staffelleiter und habe mich mit dem damaligen Kreis-Obmann Wolfgang Jades um den Diebels-Offensivpokal gekümmert. Durch die Tätigkeit habe ich viele Trainer und Schiedsrichter kennengelernt, mit denen ich mich teilweise auch heute noch gerne unterhalte.

Was machen Sie denn in Zukunft ohne offiziellen Posten bei Borussia Veen?

Holland Langweilig wird mir nicht, ich werde sicherlich auch weiterhin auf den Sportplätzen der Region unterwegs sein. Außerdem gehöre ich ja dem Vorstand vom Gladbach-Fanclub Veen 83 an. Ken Klemmer, mit dem ich mir den Posten des Fußball-Obmanns teile, wird alleine weitermachen. Er macht das super. Weil Ken gleichzeitig Kapitän der Bezirksliga-Mannschaft ist und sich da auch um viele Kleinigkeiten kümmert, muss er das Delegieren noch lernen (lacht).

Am nächsten Sonntag tritt Borussia Veen zum Derby am Xantener Fürstenberg an. Wie wird’s ausgehen?

Holland Als Abschiedsgeschenk wünsche ich mir natürlich einen Auswärtssieg. Der Sieg muss auch nicht so deutlich ausfallen wie im Hinspiel (6:1 für Veen, die Red.) Aber es wird schwer, überhaupt zu gewinnen, da wohl alle etatmäßigen Veener Stürmer nicht zur Verfügung stehen.

Rene Putjus führte das Gespräch.