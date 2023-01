Josef Hartmann verlässt den SC Pöcking-Possenhofen Leistungsträger

Pöcking – Fußball-Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen muss den Abgang eines Leistungsträgers verkraften: Josef Hartmann kehrt zum SC Maisach zurück. Er wird dem SCPP also in der im Frühjahr beginnenden Abstiegsrunde fehlen.

Zur Saison 2021/22 war der 31-jährige Abwehrspieler aus Maisach zum damals noch in der Bezirksliga angesiedelten SCPP gekommen. In dieser Saison absolvierte Hartmann 23 Spiele für die Pöckinger, in dieser Saison stand er von zwölf Partien achtmal auf dem Feld. (mib)