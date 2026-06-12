Josef Cinar wechselt überraschend als Cheftrainer nach Ettelbrück

Josef Cinar hat Berburg in Richtung Ettelbrück verlassen – Foto: Sportify

Ettelbrück / Berburg

Trotz laut Vereinsangaben schriftlicher Vertragsverlängerung hat sich Josef Cinar kürzlich dazu entschieden, Berdenia Berburg dennoch zu verlassen. Übereinstimmenden Angaben zufolge hat er bei BGL-Ligue-Aufsteiger Etzella Ettelbrück die Nachfolge von Aurélien Terrier angetreten. Z.Z. befindet sich das von dieser Entscheidung völlig überraschte Berburg damit auf Trainersuche.

Heiderscheid-Eschdorf

Wie am Donnerstag bekannt wurde, übernimmt Frank Lessure den Posten des Cheftrainers der 1.Mannschaft von Racing Heiderscheid-Eschdorf, das den Klassenerhalt in der 2.Division über die Relegation geschafft hatte.