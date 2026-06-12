 2026-06-12T06:52:44.557Z

Vereinsnachrichten

Josef Cinar wechselt überraschend als Cheftrainer nach Ettelbrück

Neue Trainer bei Felser Damen und Herren-Reserven, Lessure nach Heiderscheid

von Paul Krier · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Josef Cinar hat Berburg in Richtung Ettelbrück verlassen
Josef Cinar hat Berburg in Richtung Ettelbrück verlassen – Foto: Sportify

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Ettelbrück / Berburg

Trotz laut Vereinsangaben schriftlicher Vertragsverlängerung hat sich Josef Cinar kürzlich dazu entschieden, Berdenia Berburg dennoch zu verlassen. Übereinstimmenden Angaben zufolge hat er bei BGL-Ligue-Aufsteiger Etzella Ettelbrück die Nachfolge von Aurélien Terrier angetreten. Z.Z. befindet sich das von dieser Entscheidung völlig überraschte Berburg damit auf Trainersuche.

Heiderscheid-Eschdorf

Wie am Donnerstag bekannt wurde, übernimmt Frank Lessure den Posten des Cheftrainers der 1.Mannschaft von Racing Heiderscheid-Eschdorf, das den Klassenerhalt in der 2.Division über die Relegation geschafft hatte.

Fels

Marco Da Silva wird neuer Trainer der Damen-Mannschaft der AS Rupensia Lusitanos Fels. Dies teilte der Verein am Donnerstag FuPa gegenüber mit. Er wird Nachfolger von Daniel Kontz, der nach Junglinster gewechselt ist. Bei den Herren-Reserven aus Fels übernimmt Filipe Teixeira künftig den Trainerposten.