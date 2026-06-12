Josef Cinar wechselt überraschend als Cheftrainer nach Ettelbrück

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Trotz laut Vereinsangaben schriftlicher Vertragsverlängerung hat sich Josef Cinar kürzlich dazu entschieden, Berdenia Berburg dennoch zu verlassen. Übereinstimmenden Angaben zufolge hat er bei BGL-Ligue-Aufsteiger Etzella Ettelbrück die Nachfolge von Aurélien Terrier angetreten. Z.Z. befindet sich das von dieser Entscheidung völlig überraschte Berburg damit auf Trainersuche.
Wie am Donnerstag bekannt wurde, übernimmt Frank Lessure den Posten des Cheftrainers der 1.Mannschaft von Racing Heiderscheid-Eschdorf, das den Klassenerhalt in der 2.Division über die Relegation geschafft hatte.
Marco Da Silva wird neuer Trainer der Damen-Mannschaft der AS Rupensia Lusitanos Fels. Dies teilte der Verein am Donnerstag FuPa gegenüber mit. Er wird Nachfolger von Daniel Kontz, der nach Junglinster gewechselt ist. Bei den Herren-Reserven aus Fels übernimmt Filipe Teixeira künftig den Trainerposten.