José Monteiro kehrt zu seinem Herzensverein zurück

José Monteiro – Foto: AA

Einst gehört er bei der US Böwingen quasi zum Inventar: José Monteiro stand vor 2022 eine gefühlte Ewigkeit als Spieler und Spielertrainer in Diensten des heutigen Zweitdivisionärs, bevor er zu neuen Horizonten aufbrach.

Nach Stationen in Ell, Folschette, Colmar, der Alliance Äischdall und zuletzt als Co-Trainer in Kehlen kehrt er nun zu seinem Herzensverein nach Böwingen zurück. Dies teilte Monteiro FuPa gegenüber mit.