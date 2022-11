José Matuwila organisiert Benefizveranstaltung Regionalliga-Spieler unterstützt krebskranke Kinder

„Sportler für Kinderherzen“ – so nennt sich das Wohltätigkeits-Projekt von José Matuwila und seinem guten Freund und ehemaligen Fußballprofi Cagri Boyraz, welches die beiden in ihrer Heimat Koblenz auf die Beine gestellt haben. Am 03. Dezember findet um 19 Uhr in der Stadt- und Kongresshalle in Vallendar bei Koblenz in Kooperation mit der Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. eine Spendengala statt, bei der alle Einnahmen vollständig an die Kinder-Krebsstation im Krankenhaus Kemperhof gehen.

„Wir möchten mit unserer Spendengala eine Brücke zwischen dem Sport und der Wohltätigkeitsarbeit schaffen. Mit unserem Projekt wollen wir gerne etwas Positives bewirken und etwas Eigenes schaffen, wo wir wissen, dass die Spenden auch zu 100% dort ankommen, wo sie benötigt werden“, erläutert José Matuwila sein Vorhaben.

Bei der Spendengala wird es eine Tombola geben, bei der verschiedene Preise verlost werden, unter anderem signierte Trikots von Spielern von Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart oder dem 1. FC Kaiserslautern. Auch Sportler aus anderen Sportarten stellen persönliche, signierte Preise zur Verfügung. Aber nicht nur aus dem Sportbereich gibt es Gewinne, so werden beispielsweise auch Restaurant-Gutscheine verlost. Alle Einnahmen der Tombola fließen zu 100% in das dafür errichtete Spendenkonto.