Jose Fernandez schließt sich Viktoria Krefeld an

Zur neuen Saison schließt sich José Fernandez dem Traditionsverein vom Inrath an und fungiert dann als Torwarttrainer für die Teams der Stammabteilung der Trainer Marcus Felix und Sascha Lüttig.

"Einer der besten Keeper, die hier im Kreis in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewirkt haben"

Mit John Küsters, Fabio Teixeira, Andreas Seifert und Martin Goertz hat der SC Viktoria ab der kommenden Saison einige Keeper in seinen Reihen, die vom großen Erfahrungsschatz des neuen Torwarttrainers sicher profitieren werden. Obmann André Thorissen zeigt sich über den Transfer hocherfreut: „Jose ist zweifelsohne einer der besten Keeper, die hier im Kreis in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewirkt haben. Seine aktiven Stationen und seine Vita als TW-Trainer sprechen dabei für sich. Er wird jeden unserer Jungs in jeder Einheit besser machen.“