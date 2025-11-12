José Da Silva verlässt zum Saisonende 25/26 den SvO Rieselfeld

In einem ausführlichen und offenen Gespräch zwischen dem 2. Vorstand Bernd Pfundstein und José Da Silva teilte er uns nach vier sehr erfolgreichen Jahren mit, dass dies die letzte Saison beim SvO-Rieselfeld sein wird. Dieser Schritt ist für den Verein sehr bedauerlich.

Wir respektieren diese Entscheidung jedoch und wünschen Jose für seine weiter sportliche Zukunft alles Gute. Gerne hätten wir ihn noch eine fünfte Saison gehalten.

José Da Silva formte ein Team zusammen, das als neu gegründete Mannschaft in der Saison 22/23 in der Kreisliga B startete und führte diese bis zur Landesliga. In der Landesliga spielt die Mannschaft bis dato mittlerweile eine gute Rolle.

Der Verein bedankt sich an dieser Stelle für vier extrem erfolgreiche Jahre und die Werbung für den Frauenfußball beim SvO Rieselfeld. Ohne José Da Silva wäre dies nicht machbar gewesen. Der Großteil des Erfolges beruht auf seinem Engagement und seiner Fachkompetenz.