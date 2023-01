Joscha Vaas trifft doppelt Fortunas Futsaler erzielt beim 2:0 gegen den FC St. Pauli beide Treffer.

Shahin Rassi hat es im Verlauf dieser Saison schon manches Mal betont. Ein waschechter Torjäger ist das, was der Fortuna unter anderem noch zu einem Spitzenteam der Futsal-Bundesliga fehle. Aber hat der niederländische Trainer damit recht? Zumindest schickt sich mit Joscha Vaas ein Akteur an, seinen Coach eines Besseren zu belehren. Beim 2:0-Heimsieg über den FC St. Pauli Futsal war der 27-Jährige der Unterschiedsspieler auf der Platte. Mit seinem frühen Doppelpack (8./13.) entschied Vaas das Duell der beiden Tabellennachbarn nicht nur im Alleingang.

Der als „Pivot“ in vorderster Front eingesetzte Vaas stellte auch unter Beweis, dass ihm der Kontrahent aus dem Hohen Norden offenbar besonders gut liegt. Schon im Hinspiel hatte der vor der Saison aus Köln gekommene Neuzugang gegen Pauli getroffen und somit nun drei seiner fünf Treffer in seiner Bundesliga-Debütsaison gegen den Kiez-Klub erzielt.

Dass ausgerechnet die gewöhnlich von der Bank kommende Nummer neun in der Halle an der Hansaallee derart auftrumpfen wurde, kam für Shahin Rassi nicht ganz unerwartet. „Man spielt in der Regel so gut wie man trainiert. Und Joscha war im Training in den letzten Wochen schon sehr stark“, lobte Rassi seinen Schützling.

Allerdings war Vaas am Samstagnachmittag nicht der Einzige, der auf Seiten der Gastgeber zu gefallen wusste. Vor allem defensiv bot die Fortuna ein klasse Spiel. „Wir wussten, dass Pauli vor allem durch Einzelaktionen gefährlich wird. Wir waren diesmal sehr konzentriert und diszipliniert vor dem eigenen Tor“, konstatierte Rassi.