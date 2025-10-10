Der heute 30 gewordene Joey Voss könnte durchaus noch einige Klassen höher spielen. – Foto: Jörg Struwe

Jorker Spielertrainer mit Hattrick Joey Voss ist Fußballer der Woche

Der TuS Jork II spielt in der 4. Kreisklasse. Joey Voss ist Spielertrainer und reist für die Spiele immer aus Hamburg an. Beim 4:2 in Mulsum erzielte er drei Tore.

Der FC Mulsum/Kutenholz III hatte am vergangenen Wochenende bereits früh mit 2:0 geführt, ehe Joey Voss ein Hattrick gelang. Am Ende gewann sein Team mit 4:2. Der Abstand zu den Aufstiegsrängen beträgt lediglich drei Zähler. „Das wird aber schwer, da die Konkurrenz schon sehr gut ist. Die kommenden Spiele werden etwas mehr Klarheit bringen“, meint der Spielertrainer, der am Freitag seinen 30. Geburtstag feiert. Seit Jahren kommt er extra aus Hamburg zu den Spielen. Eigentlich müsste er noch einige Klassen höher in der ersten Mannschaft spielen, doch dazu hat er eine klare Meinung: „Wenn ich schon so weit fahre, will ich auch möglichst viel Spielzeit und die kann ich nicht in der Ersten beanspruchen, wenn ich nicht regelmäßig trainiere. Jetzt kann ich schön mit meinem jüngeren Bruder Luca-Joel-Dennis zusammenspielen.“

Schnelle Rückkehr in den Fußball Voss, der in seiner Jugendzeit auch mal ein kurzes Gastspiel beim VfL Stade hatte, teilt sich das Traineramt mit Julian Feige und Lars-Ole Pollmann. „Einer von uns ist immer da, das passt“, sagt Voss, der in dieser Saison eine gute Torquote aufweisen kann: sechs Treffer in vier Punktspielen.