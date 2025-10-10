Jorker Spielertrainer mit Hattrick

Der TuS Jork II spielt in der 4. Kreisklasse. Joey Voss ist Spielertrainer und reist für die Spiele immer aus Hamburg an. Beim 4:2 in Mulsum erzielte er drei Tore.
Der FC Mulsum/Kutenholz III hatte am vergangenen Wochenende bereits früh mit 2:0 geführt, ehe Joey Voss ein Hattrick gelang. Am Ende gewann sein Team mit 4:2. Der Abstand zu den Aufstiegsrängen beträgt lediglich drei Zähler. „Das wird aber schwer, da die Konkurrenz schon sehr gut ist. Die kommenden Spiele werden etwas mehr Klarheit bringen“, meint der Spielertrainer, der am Freitag seinen 30. Geburtstag feiert.
Seit Jahren kommt er extra aus Hamburg zu den Spielen. Eigentlich müsste er noch einige Klassen höher in der ersten Mannschaft spielen, doch dazu hat er eine klare Meinung: „Wenn ich schon so weit fahre, will ich auch möglichst viel Spielzeit und die kann ich nicht in der Ersten beanspruchen, wenn ich nicht regelmäßig trainiere. Jetzt kann ich schön mit meinem jüngeren Bruder Luca-Joel-Dennis zusammenspielen.“
Voss, der in seiner Jugendzeit auch mal ein kurzes Gastspiel beim VfL Stade hatte, teilt sich das Traineramt mit Julian Feige und Lars-Ole Pollmann. „Einer von uns ist immer da, das passt“, sagt Voss, der in dieser Saison eine gute Torquote aufweisen kann: sechs Treffer in vier Punktspielen.
Als der Offensivspieler 2018 mit seiner Ausbildung bei einer Krankenkasse in Hamburg anfing, entschied er sich dazu, mit dem Fußball aufzuhören. Das hielt nicht lange an. Es kam immer wieder zu Einsätzen in der ersten Mannschaft. Seit 2023 gehört er fest zum Kader der Zweiten, mit der vielleicht im nächsten Sommer der Aufstieg in die 3. Kreisklasse gelingt.
Was war Dein schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?
Das war unser Aufstieg in die Kreisliga mit dem TuS Jork in der Saison 2014/15.
Was war Dein schlimmstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?
Das war leider der knappe Abstieg aus der Kreisliga zwei Jahre später.
Wer ist Dein Vorbild?
Das war immer Diego vom SV Werder Bremen.