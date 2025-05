Jorker Abstiegsdreier in Stade

Mit der Leistung seiner Mannschaft war Spielertrainer Alexander Hettich recht zufrieden: "Das war insgesamt o.k. Über das 0:1 habe ich meine eigene Meinung in Bezug auf eine mögliche Abseitsstellung", sagte der Stader Coach. Sein Torwart Yunis Askari hatte einen Freistoß gehalten und beim Nachschuss standen gleich mehrere Jorker allein vor dem Tor, letztlich staubte Niels-Ole Witt ab. Während Halbzeit eins von beiden Seiten sehr zaghaft geführt wurde, entwickelte sich nach dem Wechsel ein offener Schlagabtausch.

Stade gibt nicht auf

Beim 0:2 klärte Stades Schlussmann Askari und war dadurch weit vor seinem Kasten. Die Jorker erkämpften sich den Ball und Simon Utermark traf über den Keeper hinweg ins Netz. "Wir blieben aber weiter dran und spielten uns einen schönen Anschlusstreffer heraus. Über links kamen wir in den Strafraum und Aminullah Ahmadi verkürzte. Zu mehr reichte es dann aber leider nicht mehr", so Hettich. Für den feststehenden Absteiger war es die 6. Niederlage in Folge, die den Gästen aus dem Alten Land drei mehr als wichtige Punkte einbrachte.

Schiedsrichter: Jente Pär Sick - Tore: 0:1 Niels-Ole Witt (35.), 0:2 Simon Utermark (50.), 1:2 Aminullah Ahmadi (62.).