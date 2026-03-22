Jork stoppt Großenwördens Siegesserie

Der TuS Jork befindet sich auf einem guten Weg Richtung Klassenerhalt. Gegen den ebenfalls gefährdeten, zuletzt aber siegeshungrigen TSV Großenwörden, gewannen die Altländer deutlich mit 3:0.
Nach vier Siegen in Folge musste der TSV Großenwörden mal wieder eine Niederlage einstecken. Schon früh in der 7. Minute gelang dem schnellen Sufian Bolkart nach einem Alleingang aus 22 Metern das 1:0. "Sufian setzte sich stark durch und zog dann ab. Vom Innenpfosten prallte die Kugel ins Netz", freut sich Jorks Coach Max Frank. Der beste Jorker an diesem Tag, Keeper Nicholas Raoul Hartwig leitete in der 22. Minute das 2:0 ein. Er sah, dass die Gäste hoch verteidigten, schlug weit ab und fand Sufian Bolkart. Der lief bis zur Grundlinie und bediente dann den in der Mitte stehenden Nikolay Wörle.
Partie verflacht zunächst nach dem Wechsel
"Im zweiten Durchgang passierte lange Zeit recht wenig. Erst ein Großenwördener Abseitstor sorgte für Stimmung auf und neben dem Platz. Ich konnte es aber aus meiner Position nicht erkennen, ob es eine richtige Entscheidung war", so Max Frank. Danach wurde es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In dieser Phase sah TSV-Kapitän Henrik Wassermann die Ampelkarte. Die Gäste scheiterten immer wieder am starken Hartwig im Jorker Gehäuse. "Super, was der heute hielt", sagt der Jorker Trainer. In den letzten zehn Minuten war es ein wildes hin und her. "Kommt Großenwörden zum Anschlusstreffer, wird es eng", weiß Frank. Den Deckel machte kurz vor dem Abpfiff Torjäger Patrick Hanke drauf, als er in Mittelstürmermanier aus der Drehung traf. Großenwördens Serie endete nach vier Siegen in Folge und Jork holte jetzt sieben Punkte aus den letzten drei Begegnungen.
Schiedsrichter: Mark Van`t Hoenderdaal - Tore: 1:0 Sufian Bolkart (7.), 2:0 Nikolaj Wörle (22.), 3:0 Patrick Hanke (90.+3)
Gelb-Rot: Henrik Wassermann (74./TSV Großenwörden/)