Jork stoppt Großenwördens Siegesserie

Sufian Bolkart präsentierte sich erneut stark. – Foto: Michael Brunsch

Der TuS Jork befindet sich auf einem guten Weg Richtung Klassenerhalt. Gegen den ebenfalls gefährdeten, zuletzt aber siegeshungrigen TSV Großenwörden, gewannen die Altländer deutlich mit 3:0.

Nach vier Siegen in Folge musste der TSV Großenwörden mal wieder eine Niederlage einstecken. Schon früh in der 7. Minute gelang dem schnellen Sufian Bolkart nach einem Alleingang aus 22 Metern das 1:0. "Sufian setzte sich stark durch und zog dann ab. Vom Innenpfosten prallte die Kugel ins Netz", freut sich Jorks Coach Max Frank. Der beste Jorker an diesem Tag, Keeper Nicholas Raoul Hartwig leitete in der 22. Minute das 2:0 ein. Er sah, dass die Gäste hoch verteidigten, schlug weit ab und fand Sufian Bolkart. Der lief bis zur Grundlinie und bediente dann den in der Mitte stehenden Nikolay Wörle.

Partie verflacht zunächst nach dem Wechsel