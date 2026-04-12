Jork schießt Wiepenkathen vom Estebrügger Kunstrasen

Bester Jorker. Benet-Angelo Jelasius. – Foto: Michael Brunsch

Der TuS Jork kommt zumindest in den Heimspielen, die eigentlich keine sind, auf Touren. Zum dritten Mal in Folge gelang ein Sieg. Gegen den TSV Wiepenkathen II schaffte die Elf von Trainer Max Frank ein ungefährdetes 5:0. Das Auf und Ab beim TSV geht damit weiter.

Für die Heimpartie musste der TuS Jork erneut auf den Kunstrasenplatz nach Estebrügge ausweichen, da der Rasen in Jork noch nicht bespielbar war. Die Gastgeber begannen stark und ließen einige Chancen liegen. Simon Utermark scheiterte an der Latte. "Wir hatten das Spiel komplett im Griff. Es ging fast nur in eine Richtung. Nur mit den Möglichkeiten gingen meine Jungs zu fahrlässig um", sagt Jorks Trainer Max Frank. Patrick Hanke und Sufian Bolkart stellten vor der Pause auf 2:0.

Nach Wiederbeginn war die Partie sehr zerfahren. Nach gut einer Stunde erzielten die Gäste den Anschlusstreffer, der allerdings von Schiedsrichter Andreas Krummrei zurückgepfiffen wurde, da ein Wiepenkathener Spieler Jorks Keeper Tim Renken den Ball aus der Hand geschossen hatte. "Das wollten die TSV-Spieler nicht wahrhaben. Kurz darauf gelang uns durch Nico Reincke per Kopf das 3:0. Dann war alles entschieden", so Frank. Im Anschluss an eine Ecke von Florian Möller-Tiryaki bugsierte Simon Utermark die Kugel mit dem Knie zum 4:0 über die Linie. Den Schlusspunkt setzte Patrick Hanke mit seinem 10. Saisontreffer. In typischer Manier schoss er zum 5:0 ein. "Unsere Defensive war heute richtig stark. Aber man muss die ganze Mannschaft loben. Wenn man heute einen erwähnen kann, dann Benet-Angelo Jelasius. Der machte ein Riesenspiel", so der Jorker Coach.

Schiedsrichter: Andreas Krummrei - Tore: 1:0 Patrick Hanke (18. Foulelfmeter), 2:0 Sufian Bolkart (40.), 3:0 Nico Reincke (65.), 4:0 Simon Utermark (82.), 5:0 Patrick Hanke (90.).