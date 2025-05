Jork schießt sich durch kurioses Tor weiter aus dem Keller

Spät, aber immerhin wohl gerade noch rechtzeitig, bekommt der TuS Jork die Saison geradegebogen und sollte den direkten Durchmarsch von der Kreisliga in die 2. Kreisklasse verhindern. Mit der 4. Begegnung in Folge ohne Niederlage und einer guten Leistung gewann die Mannschaft von Trainer Max Frank in den letzten 20 Minuten noch deutlich mit 3:0. "Die erste Halbzeit war ausgeglichen mit wenigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Ohnehin schoss der FC, der mit dem letzten Aufgebot kam, erst in der 85. Minute zum ersten Mal gefährlich bei uns auf das Tor", sagte Jorks Trainer Max Frank. Nach dem Wechsel spielte seine Mannschaft deutlich aggressiver, zog ein wahres Powerplay ab. Erst ein Eigentor brachte die Altländer in Führung. Gästekeeper Mathis Wilhelmi wollte einen Rückpass klären, bugsierte die Kugel allerdings ins eigene Netz.

Simon Utermark mit Doppelpack

"Das war für uns so eine Art Brustlöser", so der Jorker Coach. Dem eingewechselten Simon Utermark gelang in der Schlussphase dann noch ein Doppelschlag. Zweimal wurde durchgesteckt, der 30-Jährige stand beide Male allein vor Wilhelmi und behielt die Nerven. "Das war eine super Mannschaftsleistung. Herauszuheben ist aber unsere Defensive um Julian Feindt und Robert Moisuc. Das war schon überragend", meinte Frank. Auch der Schiedsrichter aus dem Landkreis Harburg bekam vom Jorker Trainer Bestnoten.

Schiedsrichter: Lennart Christoph Fahnenmüller - Tore: 1:0 Mathis Wilhelmi (72. Eigentor), 2:0 Simon Utermark (82.), 3:0 Simon Utermark (85.).