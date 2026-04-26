Jork schießt sich aus dem Keller 1. Kreisklasse: Souveränes 4:0 gegen Harsefeld - Gute Jorker Mannschaftsleistung von Michael Brunsch · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Niels-Ole Witt holt hier Lucas Meybohm von den Beinen. – Foto: Michael Brunsch

Die Jorker Heimstärke sorgt derzeit dafür, dass sich der TuS langsam aus dem Tabellenkeller verabschiedet. Gegen den TuS Harsefeld III gewann die Elf von Trainer Max Frank hochverdient mit 4:0.

Gestern, 14:00 Uhr TuS Jork TuS Jork TuS Harsefeld Harsefeld III 4 0 Gefühlt mit jedem Jorker leistete sich Harsefelds bester Mann, Lucas Meybohm, einen Zweikampf. Hier mit Gero Cordes. – Foto: Michael Brunsch Sieht man sich die Mannschaft des TuS Jork an, muss man sich wundern, dass dieses Team um den Klassenerhalt spielt. Und es fehlten mit Finn Aschert und Nico Reincke noch starke Mittelfeldakteure, zudem stand erneut kein etatmäßiger Torwart zur Verfügung, sodass Tim Renken mal wieder in den Kasten musste. Die Gäste aus Harsefeld traten mit einer Rumpftruppe an. Lediglich zwei Akteure saßen auf der Bank. Bei starkem Wind durfte man mit keinem guten Fußballspiel rechnen. Dafür machten es die Jorker noch recht gut. Hatten sie in der Anfangsphase noch ein wenig Probleme, sollte sich das nach etwa 20 Minuten erledigt haben. Zunächst hatte Florian Möller-Tiryaki die Hausherren nach schöner Vorarbeit von Sufian Bolkart in Führung gebracht, kurz darauf vergab Patrick Hanke aus kurzer Distanz. Für ein paar Minuten kamen dann die Harsefelder noch wieder in die Spur, waren aber überhaupt nicht gefährlich. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Daniel Stiven Bernal Nieto in der 20. Minute, als er rechts durch war und dann den Ball weit vorbei schoss.

Nikolaj Wörle zu schnell Ein ungleiches Duell auf der linken Seite sorgte nach knapp einer halben Stunde bereits für die Vorentscheidung. Der schnelle Nikolaj Wörle lief dem bedauernswerten Tobias Löper davon, legte quer, wo Patrick Hanke keine Mühe hatte, das 2:0 zu erzielen.

Harsefelds Keeper Justin Beneke versucht noch, zu retten, doch auch er kann das 2:0 nicht verhindern. – Foto: Michael Brunsch

Jetzt riskierten die Jorker ein wenig zuviel, vernachlässigten ein ums andere Mal die Defensive. Beinahe wäre dem starken Lucas Meybohm kurz vor dem Wechsel der Anschlusstreffer gelungen, doch Tim Renken war Endstation. Direkt nach der Pause war es erneut Patrick Hanke, der einen Treffer liegenließ. Aus fünf Metern schoss er weit vorbei. Die Gäste hatten immer mehr Probleme mit der starken Jorker Offensive. Das 3:0 war nur eine Frage der Zeit. Patrick Hanke legte für Nikolay Wörle auf, der flach abzog. Für Keeper Justin Beneke war der Schuss nicht ganz unhaltbar. Die Harsefelder, allen voran Lucas Meybohm, stemmten sich mit Kampf gegen eine höhere Niederlage, die sie aber nicht verhindern konnten. Der eingewechselte Florian Kersten, der noch nie in der 1. Kreisklasse traf, bekam beim Gang auf das Feld noch den Hinweis mit, dass er ein Tor erzielen werde. Dank der starken Vorarbeit von Sufian Bolkart gelang dies in der 83. Minute. Gero Cordes scheiterte kurz darauf mit einem satten Schuss am Pfosten, auf der Gegenseite Alssir Hassan Abolgasim an Tim Renken. Insgesamt ein hochverdienter 4:0-Erfolg der Altländer, die sich auf einem guten Weg befinden.

Tor mit Ankündigung. Bei seiner Einwechslung wurde ihm gesagt, er würde ein Tor erzielen: Florian Kersten, der seinen ersten Treffer in der 1. Kreisklasse erzielte. – Foto: Michael Brunsch