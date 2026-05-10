Jork schießt Apensen in die 2. Kreisklasse

Die erste Entscheidung der Saison gefallen. Der TSV Apensen II muss nach 18 Jahren aus der 1. Kreisklasse absteigen. Bei nur noch drei ausstehenden Partien hat die Mannschaft von Trainer Björn Bleschke elf Zähler Rückstand zum rettenden 11. Platz.
Da alle drei Torhüter des TuS Jork ausfielen, stellte sich Trainer Max Frank in den Kasten. Zufrieden war er auf jeden Fall mit der Leistung seines Teams. "Unsere Heimspiele sind einfach top. Wir sollten nur noch zuhause und auch nur noch in der Rückrunde spielen." Denn da liegen die Altländer jeweils ganz weit vorne in der Tabelle. Das frühe 1:0 leitete Sufian Bolkart in seiner unnachahmlichen Art ein. Er setzte sich über außen durch, spielte in der Mitte Patrick Hanke frei und der hatte keine Mühe, einzuschieben. Die erste richtig gefährliche Offensivaktion der Gäste führte zum 1:1. "Der Ball fand den Weg zwischen meinen Beinen ins Tor. Ich habe ihn aber zu spät gesehen, da vor mir alles voll stand", so Max Frank. In der Folge hielt der TSV die Partie bis zur Pause offen.
Jork gewinnt und Apensen steigt ab
Ein umstrittener Foulelfmeter brachte die Jorker durch Patrick Hanke auf die Siegerstraße. "Aus meiner Sicht, aber ganz weit weg vom Geschehen, sicherlich etwas glücklich, aber zuvor hätte es nach einem Foul an Sufian einen Elfer für uns geben können", sagt der Jorker Trainer im Tor. Jetzt waren die Hausherren ganz klar am Drücker. Ganz stark war erneut Nikolaj Wörle, der überall zu finden war. Im Sommer wird der 29-Jährige den Verein allerdings verlassen, da es ihn nach Tirol zieht. Als Sufian Bolkart wieder über außen durchkam und diesmal selber abschloss, war der Deckel drauf. Eine gemeinsame Produktion von Florian Möller Tiryaki und Apensens Mirko Brähmer setzte den Schlusspunkt. "Wer letztlich dran war, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall wünsche ich dem sympathischen und immer fairen Team der Apenser, dass sie schnell zurück in die 1. Kreisklasse kommen", so ein zufriedener Jorker Trainer.
Schiedsrichter: Philipp Streich
Tore: 1:0 Patrick Hanke (10.), 1:1 Tim Oelkers (26.), 2:1 Patrick Hanke (54. Foulelfmeter), 3:1 Sufian Bolkart (61.), 4:1 Florian Möller - Tiryaki (76.)