Jork schießt Apensen in die 2. Kreisklasse 1. Kreisklasse: Bleschke-Elf nicht mehr zu retten - Jork mit gewohnter Heimstärke von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Sufian Bolkart präsentierte sich erneut ganz stark. – Foto: Michael Brunsch

Die erste Entscheidung der Saison gefallen. Der TSV Apensen II muss nach 18 Jahren aus der 1. Kreisklasse absteigen. Bei nur noch drei ausstehenden Partien hat die Mannschaft von Trainer Björn Bleschke elf Zähler Rückstand zum rettenden 11. Platz.

Da alle drei Torhüter des TuS Jork ausfielen, stellte sich Trainer Max Frank in den Kasten. Zufrieden war er auf jeden Fall mit der Leistung seines Teams. "Unsere Heimspiele sind einfach top. Wir sollten nur noch zuhause und auch nur noch in der Rückrunde spielen." Denn da liegen die Altländer jeweils ganz weit vorne in der Tabelle. Das frühe 1:0 leitete Sufian Bolkart in seiner unnachahmlichen Art ein. Er setzte sich über außen durch, spielte in der Mitte Patrick Hanke frei und der hatte keine Mühe, einzuschieben. Die erste richtig gefährliche Offensivaktion der Gäste führte zum 1:1. "Der Ball fand den Weg zwischen meinen Beinen ins Tor. Ich habe ihn aber zu spät gesehen, da vor mir alles voll stand", so Max Frank. In der Folge hielt der TSV die Partie bis zur Pause offen. Jork gewinnt und Apensen steigt ab