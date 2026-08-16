Jork rettet noch einen Punkt 1. Kreisklasse: 1:1 gegen kampfstarke Großenwördener - Erstes Spiel unter Trainer Uwe Duchow von Michael Brunsch · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Sufian Bolkart sicherte mit seinem Treffer dem TuS Jork noch einen Punkt. – Foto: Michael Brunsch

Noch läuft es nicht rund beim TuS Jork. Nach der Auftaktniederlage in Freiburg gelang auch gegen den TSV Großenwörden kein Sieg. Lange sah es sogar nach der zweiten Saisonniederlage für die Altländer aus.

Jorks Mittelstürmer Patrick Hanke meldete sich Sonntagmorgen krankheitsbedingt ab. So fehlte dem TuS Jork der gesetzte Anspielpunkt im Angriff. In den ersten 25 Minuten passierte nicht viel, lediglich Lenny Wetzel hatte im Anschluss an einen Eckball eine halbwegs brauchbare Möglichkeit. "Leider leisteten wir uns dann im Spielaufbau einen dicken Fehler, der zum 0:1 führte. Tim Renken und Lars-Ole Pollmann waren sich nicht einig, wer zum Ball geht. Der TSV sagte danke. Gefühlt war das der einzige Torschuss der Gäste bis zur 92. Minute. Eigentlich hätte es zur Pause 0:0 stehen müssen", meint Jorks Coach Max Frank. Matthias Stüven nutzte die Gelegenheit zur Führung. Jork erhöht den Druck, jedoch ohne Feuerwerk