Jork rettet noch einen Punkt

Noch läuft es nicht rund beim TuS Jork. Nach der Auftaktniederlage in Freiburg gelang auch gegen den TSV Großenwörden kein Sieg. Lange sah es sogar nach der zweiten Saisonniederlage für die Altländer aus.
Jorks Mittelstürmer Patrick Hanke meldete sich Sonntagmorgen krankheitsbedingt ab. So fehlte dem TuS Jork der gesetzte Anspielpunkt im Angriff. In den ersten 25 Minuten passierte nicht viel, lediglich Lenny Wetzel hatte im Anschluss an einen Eckball eine halbwegs brauchbare Möglichkeit. "Leider leisteten wir uns dann im Spielaufbau einen dicken Fehler, der zum 0:1 führte. Tim Renken und Lars-Ole Pollmann waren sich nicht einig, wer zum Ball geht. Der TSV sagte danke. Gefühlt war das der einzige Torschuss der Gäste bis zur 92. Minute. Eigentlich hätte es zur Pause 0:0 stehen müssen", meint Jorks Coach Max Frank. Matthias Stüven nutzte die Gelegenheit zur Führung.
Jork erhöht den Druck, jedoch ohne Feuerwerk
Halbzeit zwei ging weitgehend in eine Richtung, in die des Großenwördener Tores. "Das war aber kein Feuerwerk von uns, um das klarzustellen. Zweimal wurde uns eine Möglichkeit weggepfiffen, wo es definitiv kein Abseits war. Einige Fouls waren auch grenzwertig oder deutlich drüber. Da hätte es dann auch mal Rot geben können, wenn der Fuß am Knie des Gegners landet", ärgert sich Frank über einige Entscheidungen. Ein Eckball von Nikolaj Wörle leitete immerhin noch den Jorker Ausgleich durch Sufian Bolkart ein. "Dieses Spiel musst du eigentlich gewinnen. Es war viel Kampf und wenn Großenwörden in der zweiten Minute der Nachspielzeit die zweite Chance nutzt, stehen wir ganz ohne Punkt da", legt Max Frank nach. Für Uwe Duchow war es im ersten Saisonspiel mit dem TSV Großenwörden ein Punktgewinn.
Schiedsrichter: Tobias Engelhardt
Tore: 0:1 Matthias Stüven (28.), 1:1 Sufian Bolkart (79.)