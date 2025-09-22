Jork mit rabenschwarzem Tag

Bei ganz miesem Herbstwetter im Spätsommer mit starkem Wind und Regen entführte der TSV Eintracht Immenbeck II drei verdiente Punkte aus Jork. Die Altländer erwischten dabei einen völlig gebrauchten, rabenschwarzen Sonntag.

Es begann schon damit, dass sich Gero Cordes beim Aufwärmen verletzte, sich in die längere Ausfallliste einreihte und durch Angelo Jelasius ersetzt werden musste. Dass dieser dann zumindest im ersten Durchgang einer der wenigen Lichtblicke der Gastgeber war, muss dabei erwähnt werden. Ebenfalls am Rande erwähnt werden muss, dass es wie auf einigen anderen Sportplätzen des Landkreises auch in Jork Anwohner gibt, die einen ordentlichen und sportlichen Ablauf an einem Sonntag behindern. So kommt es dann zu Anpfiffzeiten von 15.30 Uhr. Liebe Anwohner, dann haltet mal auch in Jork schön euren Mittagsschlaf.

Angelo Jelasius, hier im Zweikampf mit Immenbecks Philipp Raschke, war einer der wenigen Lichtblicke. – Foto: Michael Brunsch

Den deutlich besseren Start erwischten die Gäste. Daniel Krause scheiterte schon in der 1. Minute nur ganz knapp. Freistöße von Philipp Raschke (12.) und Frederik Bruders (16.) waren brandgefährlich, weil der Wind die Flugbahn des Balles veränderte. Raschke scheiterte an Torwart Hartwig, Bruders an der Latte. Jork bekam nur selten ein Kombinationsspiel hin. Die Gästeführung war nur eine Frage der Zeit, wenngleich auch da nicht alles gelang.

Gero Cordes und Trainer Max Frank sahen keine gute Leistung. – Foto: Michael Brunsch

Direkt nach Wiederbeginn sorgte der Ex-Jorker Cihan Yildirim nach einer Ecke für das verdiente 0:1. Philipp Raschke hatte in die Mitte geköpft. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Daniel Krause, der kaum zu halten war, scheiterte nur zwei Minuten später am Pfosten. Einen weiteren Freistoß von Bruders konnte Hartwig gerade noch um den Pfosten drehen. Auch hier hatte der starke Wind großen Einfluss an der Flugbahn des Balles. Mitte der zweiten Hälfte dann bereits die Entscheidung. Innerhalb von einer Minute machte Daniel Krause den Deckel drauf. Zunächst diskutierten die Jorker noch eine Abseitsentscheidung im Immenbecker Strafraum, bemerkten nicht den langen Ball von Yildirim auf Krause, der frei durch war und über Hartwig hinweg ins Tor hob. Kaum hatten die Hausherren den Ball nach dem Anstoß verloren, da traf Krause zum 0:3.

Der zweifache Torschütze Daniel Krause, hier gegen Niels-Ole Witt und Simon Utermark (Nr. 11), gehörte zu den Aktivposten der Immenbecker. – Foto: Michael Brunsch

Jetzt passierte nicht mehr viel, der nächste Regenschauer hatte die ersten Zuschauer verscheucht. Jork verpasste die Riesenchance, ganz oben anzugreifen, kassierte stattdessen die erste Heimniederlage. Für die Eintracht aus Immenbeck war das ein ganz wichtiger Dreier und das bei der dünnen Personaldecke. Trainer Marvin König war jedenfalls zufrieden: „Wir sind hier sicherlich nicht hingefahren, um etwas zu verschenken. Dass das Spiel am Ende so einseitig verlaufen würde, hätte wohl keiner gedacht. Trotz einiger Ausfälle haben wir eine starke Teamleistung gezeigt und der Sieg ist am Ende auch in dieser Höhe verdient. Donnerstag geht’s schon weiter in Burweg.“

Auch von Torjäger Sufian Bolkart war wenig zu sehen. Die Eintracht-Defensive hatte ihn gut im Griff, hier mit Niklas Damen und Michel Meinig. – Foto: Michael Brunsch