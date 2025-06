Jork heilfroh über den Klassenerhalt

"Wir sind heilfroh, dass wir die Klasse gehalten haben. Ende März, Anfang April war unsere Lage äußerst dramatisch. Dann folgten sechs Spiele ohne Niederlage und da waren auch einige Teams von oben dabei. Da konnte man sehen, wie gut es läuft, wenn alle an einem Strang ziehen", freute sich Jorks Trainer Max Frank. Im Tor der Gastgeber musste Simon Utermark aushelfen, da mal wieder kein etatmäßiger Keeper zur Verfügung stand. Es entwickelte sich in den ersten 20 Minuten ein ausgeglichenes Spiel. Dennoch gingen die Altländer durch Patrick Hanke früh in Führung. Der starke Sufian Bolkart hatte sich stark über außen durchgesetzt und dann quergelegt. Vorausgegangen war allerdings eine Ecke für den MTV. "Sufian spielte richtig stark, war der Mann des Spiels", so Frank. Hammah scheiterte in der 15. Minute am Pfosten.

Jork wird immer stärker

In der Jorker Innenverteidigung sorgten wie schon in den letzten Wochen Robert Moisuc und Julian Feindt dafür, dass die Gäste immer weniger gefährlich vor das Tor kamen. Kurz vor der Pause war Gero Cordes bereits an MTV-Keeper Casper Litfin vorbei, doch ein Sönke Robohm klärte stark auf der Linie. "Zwei strittige Abseitstore wurden uns vom guten Schiedsrichter abgepfiffen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das richtig war. Ohne Linienrichter kann man das aber auch nicht immer alles so genau sehen", zeigte der Jorker Coach Verständnis.

Robert Moisuc ganz stark

Abwehrchef Robert Moisuc wurde dann zum eigentlichen Mann des Spiels. Nach einem Pressschlag mit Julian van Woudenberg Hamstra blieb ein MTV-Spieler in Höhe der Mittellinie liegen, Moisuc hatte freie Bahn Richtung Hammah-Tor, spielte den Ball aber ins Seitenaus. "Es stand nur 1:0. Das war eine große Geste von Robert", so Max Frank. Den Schlusspunkt setzte kurz vor dem Ende Niels-Ole Witt mit einem Foulelfmeter, den Sufian Bolkart herausgeholt hatte. Witt wird dem TuS Jork in der kommenden Saison nicht mehr regelmäßig zur Verfügung stehen. "Nille wohnt in Hamburg und fängt einen Job an. Der Aufwand ist dann wohl zu groß", sagte Max Frank, der auch in der kommenden Saison Trainer des TuS Jork bleibt. Für MTV-Trainer Pascal Voigt ist war es jetzt das letzte Spiel.

Schiedsrichter: Calvin Meglin - Tore: 1:0 Patrick Hanke (10.), 2:0 Niels-Ole Witt (89. Foulelfmeter).