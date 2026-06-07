Jork gegen Oste/Oldendorf chancenlos 1. Kreisklasse: Altländer verlieren 0:5 - FC kann nicht aufsteigen von Michael Brunsch · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

Jorks Trainer Max Frank musste auf eine Vielzahl an Spielern verzichten. – Foto: Michael Brunsch

Der FC Oste/Oldendorf II hat sein letztes Saisonspiel deutlich mit 5:0 in Jork gewonnen. Gegen personell arg geschwächte Altländer schraubte FC-Torjäger Ismail Topcu sein Torkonto auf 23 Treffer.

"Das Ergebnis ist auch in der Höhe absolut verdient. Wenn so viele Stammspieler fehlen, dann reicht es einfach nicht, um in der 1. Kreisklasse mitzuspielen", sagt Jorks Trainer Max Frank, der sogar Julian van Woudenberg Hamstra zum ersten Mal in dieser Saison 90 Minuten bringen musste. Kurz vor der Gästeführung hatte Florian Kersten die einzige richtig gute Gelegenheit, als er nach einem missglückten FC-Rückpass frei vor dem Tor vergab. Dann traf Ismail Topcu zum 0:1. "Wenn es zur Pause 0:2 oder 0:3 steht, ist das auch in Ordnung. Oste/Oldendorf hatte zu 100 % die Spielkontrolle", so Frank. Jork bricht ein