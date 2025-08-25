Jork erwischt es gegen den Neuling

Den Gastgebern fehlten sieben potentielle Stammkräfte. "Verletzte, Kranke, Urlauber, von allem etwas und ich musste sogar ins Tor. Das war etwas unglücklich", meinte Jorks Coach Max Frank. Dennoch gingen sie durch Richard Woiczik früh in Führung, nachdem sich Sufian Bolkart stark auf Außen durchgesetzt hatte. Ottensens Torjäger und Finley Kliche drehten innerhalb von nur sechs Minuten die Begegnung. Beim Ausgleich gab es Abstimmungsprobleme zwischen "Keeper" Frank und seinen Vorderleuten. Ahmed Radi hätte noch vor der Pause auf 1:3 erhöhen können, doch Frank hielt seinen Elfmeter. Im direkten Gegenzug markierte Patrick Hanke den Ausgleich.

Jork nutzt Chancen nicht

Nach dem Wechsel kassierten die Hausherren sofort das 2:3 durch den bisherigen Torptorschützen der 1. Kreisklasse, Ahmed Radi. Jetzt ergaben sich einige Chancen für die Gastgeber. Lenny Wetzel köpfte ans Lattenkreuz und das vermeintliche 3:3 durch Ü40-Spieler Lars Woltmann wurde nicht gegeben. "Der Schiedsrichter sah ein Handspiel, war es aber nicht. Das bestätigten soagr die Ottenser. Aufgrund unserer Möglichkeiten im zweiten Abschnitt wäre ein Unentschieden nicht unverdient gewesen, dennoch muss man sagen, dass auch ein 2:3 in Ordnung wäre", so Max Frank. Das 2:4 durch Luca Hansen fiel nach einem Eckball für Jork, alle Mann nach vorne. Keeper Florian Genilke mit einem weiten Abschlag und Tor. "Wir sind jetzt zum Glück spielfrei, da können die ganzen kranken und verletzten Spieler regenerieren", so Frank. Der Aufsteiger aus Ottensen zählt nach dem dritten Spieltag zu den kleinen Überraschungen.

Schiedsrichter: Jan-Ole Schlüter (Stade) - Zuschauer: 77

Tore: 1:0 Richard Woiczik (2.), 1:1 Ahmed Radi (13.), 1:2 Finley Kliche (19.), 2:2 Patrick Hanke (46.), 2:3 Ahmed Radi (49.), 2:4 Luca Hansen (90.+6)

Besondere Vorkommnisse: Ahmed Radi (SV Ottensen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Max Frank (45.).