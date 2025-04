Jork bestraft VSV-Chancenwucher

Die VSV Hedendorf/Neukloster III bekommen ihre Heimmisere nicht in den Griff und verpassten den Sprung auf Platz 2. Im 11. Heimspiel gab es die 6. Niederlage. Für die Gäste aus Jork war der 2:1-Erfolg nicht nur wichtig, sondern auch äußerst glücklich.

Während die Ersatzbank der Hausherren zumindest zahlenmäßig voll besetzt war, rückten bei den Gästen mit Christian Meyer (2. Herren) und Sufian Nabil Bolkart gerade mal zwei Ersatzspieler dicht zusammen. Hinzu kam, dass sich Trainer Max Frank bei einem Arbeitsunfall starke Gesichtsverletzungen zuzog und nur als Zuschauer auf dem Hedendorfer Sportplatz zu sehen war. "Bei uns kommt derzeit alles zusammen. Kranke, Verletzte und keine Punkte", sagte er noch vor dem Anpfiff. Für ihn standen Co-Trainer Andrej Justus und der verletzte Andre Schröder in der Coachingzone. VSV erwischen guten Start Bereits nach fünf Minuten müssen die Gastgeber in Führung gehen, doch erst scheiterte Lio Winkel am stark reagierenden Feldspieler im Jorker Tor, Tim Renken, den Nachschuss hämmerte Nico Marx an die Unterkante der Latte. "Einer davon muss rein", war die Meinung einiger Zuschauer an der Seite. Nach 10 Minuten musste Jorks Simon Utermark verletzt runter. Die Verletztenmisere schien weiterzugehen.

Patrick Hanke erzielte aus über 30 Metern den Jorker Ausgleich. – Foto: Michael Brunsch

Die Gastgeber drückten weiter, ließen dem TuS Jork kaum einmal die Möglichkeit, nach vorne zu spielen. Das lag aber auch am schlechten Aufbauspiel der Altländer, die sich in der ersten Halbzeit viele Fehlpässe erlaubten und technisch unsauber agierten. Paul Günther und zweimal Lio Winkel hätten vor der Halbzeit für die VSV treffen können, wenn nicht sogar müssen. Irgendwie fehlte der Dorenz-Elf das nötige Abschlussglück, wenngleich man in manchen Szenen von Unvermögen sprechen musste. Die Jorker wussten vermutlich selber nicht, warum es zur Halbzeit 0:0 stand. Dann doch die Führung Wie einfach das gehen kann, zeigte Markus Fürste direkt nach Wiederbeginn. Einen Freistoß von Till Moritz Dohse köpfte der Abwehrchef zum 1:0 ins Netz. Jetzt musste man das Schlimmste für die Gäste befürchten, denn nach vorne ging weiter nichts. Der eingewechselte Jan-Hendrik Peters hätte nach einer Stunde das 2:0 machen können, als er einen Abstoß von Tim Renken direkt in die Füße gespielt bekam.

Tim Renken wirft sich vor seinen Mitspielern Julian Feindt und Alexander Tontarra auf den Ball. Der Aushilfskeeper machte seine Sache sehr gut. – Foto: Michael Brunsch

Was dann passierte, macht den Fußball so interessant. Patrick Hanke gelang aus dem Nichts aus über 30 Metern mit einer Bogenlampe der Ausgleich. Auf der linken Seite sah er, dass VSV-Schlussmann Lukas Jung weit vor seinem Tor stand und hielt einfach mal drauf. Wenn einer das in der 1. Kreisklasse kann, dann Patrick Hanke. "Das wussten wir und hatten das vor dem Spiel angesprochen", sagte VSV-Trainer Frank Dorenz.

VSV-Trainer Frank Dorenz war bedient. – Foto: Michael Brunsch

Es sollte aber noch schlimmer kommen für seine Mannschaft. Der nach der Pause plötzlich wieder fitte Simon Utermark schlug eine punktgenaue Flanke auf Niels-Ole Witt und es stand nur zwei Minuten nach dem 1:1 sogar 1:2. Die Hausherren wirkten geschockt, es ging jetzt längst nicht mehr so viel, wie noch in der 1. Halbzeit. Sie versuchten es nochmal, doch richtig gefährlich wurde es nicht mehr vor dem Jorker Tor. Florian Tiryaki hätte aus sechs Metern sogar beinahe noch das 1:3 erzielt, doch er scheiterte an Jung. Das wäre des Guten dann aber auch zu viel gewesen. Die Gäste durften jubeln und drei Derbypunkte mit nach Hause nehmen. Die Elf von Frank Dorenz verpasste den Sprung auf Platz 2 der Tabelle - völlig unnötig.

Die Jorker Ersatztrainer Andrej Justus und Andre Schröder jubeln nach dem Abpfiff. – Foto: Michael Brunsch