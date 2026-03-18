Jorit Rathje auch 2026/27 Kämpfer und Teamplayer für Hohenwestedt

Jorit Rathje (MTSV Hohenwestedt). – Foto: MTSV Hohenwestedt

Der MTSV Hohenwestedt freut sich, die Dienste von Jorit Rathje für die kommende Saison 2026/27 in Anspruch nehmen zu dürfen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler ist seit seinem Wechsel in der Saison 2018/19 vom SV Wasbek fester Bestandteil der Mannschaft. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und ist einer der letzten Mohikaner nach dem Aufstieg nach der Spielzeit 2017/18 in die Landesliga. Rathje hat somit alle Höhen und Tiefen in der Landes- und auch Oberliga miterlebt.

Die Nummer 21 der Mittelholsteiner hat in bislang 141 Ligaspielen vier Tore erzielt und ist mit 179 Oberliga-Einsätzen (8 Tore, 22 Vorlagen) ein Garant für Stabilität im Mittelfeld. Trotz schwieriger Hinrunde und begrenzter Einsatzzeit hat er nie aufgegeben. „Jorit ist ein Kämpfer, Arbeiter und Teamplayer. Trotz einer schwierigen Hinrunde hat Jorit im Winter klar gemacht: Aufgeben ist keine Option. Er will sich durchbeißen und seinen Platz im Team erkämpfen. In der Vorbereitung hat er genau das gezeigt – starke Leistungen, voller Einsatz. Und im ersten Punktspiel hat er seine Qualität direkt auf den Platz gebracht. Wir freuen uns, dass Jorit weiter Gas geben will und den gemeinsamen Weg mit uns geht“, lobt Trainer Arend Müller.​

Der Sportliche Leiter Dennis Jera betont Rathjes Entwicklung: „Wir sind froh und glücklich, dass Jorit bleibt. Er ist mit der Mannschaft groß geworden und hat sich selbst dabei immer weiterentwickelt. Nach der zwar schweren Hinrunde, aber guten Vorbereitung, hat es für ihn oft nicht für viel Spielzeit gereicht. Er hat nie aufgegeben, und zum Ende der Hinrunde war schon zu merken, dass Jorit sich damit nicht abfinden möchte, und er ist zu mehr Anteilen gekommen. Auch die Wintervorbereitung war wieder gut und seine Leistung zum Start der Rückrunde passte genau zu diesen Eindrücken. Er hat viel Potenzial und ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Seine Entwicklung ist noch nicht vorbei und wir glauben, dass wir zusammen noch auf das nächste Level kommen werden.“

Von Wasbek zum zuverlässigen Mittelfeldmotor

Rathje kam 2018/19 vom SV Wasbek zu Hohenwestedt und etablierte sich rasch als zuverlässiger Mittelfeldmotor. In der laufenden Saison war er trotz Herausforderungen einsetzbar, etwa als Einwechsler in entscheidenden Partien. Seine Stärken im Zweikampf, bei der Ballverteilung und Teamorientierung helfen jeder Mannschaft weiter.