Jordi Njoya wechselt in die Regionalliga

– Foto: Daniel Salinger

Mit sofortiger Wirkung schließt sich Jordi Njoya dem Regionalligisten FSV Schöningen an. Der Offensivspieler hatte in der vergangenen Saison beim MTV sportlich überzeugt und auch menschlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit Einsatz, Ehrgeiz und Toren machte er auf sich aufmerksam.

Wehmut und Stolz beim MTV „Der Wechsel tut auf der einen Seite sehr weh, aber auf der anderen Seite ist dieser Transfer ein besonderer Moment: Er zeigt, wie gut unsere Arbeit auf der Meesche Früchte trägt. Junge Spieler werden bei uns gefördert, gefordert und können sich so auf höchstem Niveau weiterentwickeln und wechseln in höhere Ligen“, erklärte Teammanager Lars Pape.