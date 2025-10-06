Jorden Aigboje und Moritz Müller glänzen – Haching bezwingt Fürth II

Unterhaching – Es geht also doch bei der SpVgg Unterhaching im heimischen UhlsportPark: Nach den zwei mäßigen Heimauftritten zuletzt gegen Aschaffenburg (2:1) und gegen Aubstadt (0:1) ließen die Hachinger gegen die SpVgg Greuther Fürth II keine Zweifel am Favoritensieg für den Tabellenführer der Regionalliga Bayern aufkommen. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender gewann in weitestgehend souveräner Manier mit 5:2 (3:1).

Beim klaren Heimsieg taten sich insbesondere zwei Offensivkräfte hervor. Sommerneuzugang Jorden Aigboje erzielte, ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein, einen Dreierpack. Der am Flügel spielende Angreifer schoss sich mit den Saisontoren sechs bis acht an die Spitze der Liga-Torjägerliste.

Neuzugang Moritz Müller überzeugt

Der Trainer und die Mannschaft gibt mir ein gutes Gefühl. Das beflügelt mich und die Mannschaft hilft mir, dass ich meine Leistung abrufen kann.

Moritz Müller (Neuzugang nach seinem ersten Saisontor)

Darüber hinaus wusste Moritz Müller auf der anderen offensiven Seite zu überzeugen, dem Neuzugang vom Landesligisten 1. FC Garmisch-Partenkirchen gelang sein erster Treffer im Hachinger Trikot. Müller, der bei seinem kurzen Gastspiel für Türkgücü München einst schon einmal Regionalliga-Luft geschnuppert hat, war glücklich über seine Torpremiere. Der platzierte Schlenzer zum zwischenzeitlichen 2:1 (30.) krönte die gute Leistung des 26-Jährigen.

„Der Trainer und die Mannschaft gibt mir ein gutes Gefühl. Das beflügelt mich und die Mannschaft hilft mir, dass ich meine Leistung abrufen kann“, sagt Müller. Lob bekam Müller prompt auch von seinem Trainer. „Er spielt sehr intelligent und ist nicht nur vorne, sondern auch gut am Flügel einsetzbar. Mit seiner Leistung bin ich sehr zufrieden.“

Unnötiges Gegentor bringt den Ausgleich

Zu Beginn des Spiels vor 2925 Zuschauern schien die Partie früh zu Gunsten der drückend überlegenen Platzherren zu laufen. Nach zwei vertanen Möglichkeiten von Müller (7.) und Aigboje (8.) fiel das 1:0 durch einen sehenswerten Schuss von Simon Skarlatidis ins rechte Kreuzeck früh (13.).

Doch im Anschluss brachte eine Unkonzentriertheit die Mittelfranken doch noch einmal etwas überraschend zurück ins Spiel. Einen zu kurz geratenen Querpass von Andy Breuer erreichte Hachings Innenverteidiger Alexander Winkler nicht mehr rechtzeitig und der alleine auf SpVgg-Schlussmann Erion Avdija zulaufende Fürther Philipp Hack schob mühelos zum 1:1 ein (22.). Nach Müllers erneuter Führung folgte dann eine starke Phase der Hausherren, die in Aigbojes Schuss aus spitzem Winkel zum 3:1 gipfelte (43.).

Bender ärgert sich über Unachtsamkeiten

In der zweiten Hälfte ging es zunächst weiter mit Einbahnstraßenfußball in Richtung Gäste-Tor. Nach einem Distanzschuss von Schwabl (52.) erhielt der eingewechselte Jeroen Krupa bei einem Kopfball die Chance zum nächsten Treffer der Heimelf (60.). Dieser fiel dann nach Müllers mustergültiger Vorarbeit, die Aigboje aus kurzer Distanz auf das leere Tor zum 4:1 nutzte (73.).

Eine Unachtsamkeit in der Hachinger Abwehr bescherte dann das zwischenzeitliche 2:4 durch Lucas Torres Farias (78.). Der zweite Treffer der Fürther U23, die bis auf eine kurze Drangphase in der zweiten Hälfte kaum gefährlich wurde, schmeckte Bender überhaupt nicht. „Mich ärgern die zwei Gegentore“, sagt Bender. Aigboyes 5:2 mit einem Schuss aus zwölf Metern (80.) sorgte dann beim Spitzenreiter letztlich für einen versöhnlichen Abschluss. (rmf)

SpVgg Unterhaching – SpVgg Greuther Fürth II 5:2 (3:1) Unterhaching: Avdija – Schwabl (87. Kainz), Winkler, Pfluger, Breuer (82. T. Zimmermann) – Ortel, Gevorgyan – Aigboje, Skarlatidis (82. Krattenmacher), Müller (75. Negele) – Pfeiffer (60. Krupa) Tore: Skarlatidis (13.), 1:1 Hack (22.), 2:1 Müller (30.), 3:1, 4:1 Aigboje (43., 73.), 4:2 Torres Farias (78.), 5:2 Aigboje (80.) Gelb: Breuer, Schwabl, Winkler, Aigboje / Fazlija, Scholz, T. Yilmaz, H. Yilmaz Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach) – Zuschauer: 2925