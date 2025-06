Jordan Vekonj – Junges Offensivtalent verstärkt den FC Alte Haide DSC

Der FC Alte Haide‑DSC München freut sich, mit Jordan Vekonj einen schnellen und technisch versierten Flügelspieler in seinen Reihen zu begrüßen. Der am 10. April 2005 geborene Spieler bringt viel Potenzial und erste Erfahrungen aus dem Herrenfußball mit, die ihn zu einer wertvollen Verstärkung machen.

Jordan konnte bereits früh auf hohem Niveau überzeugen. Als jüngerer Jahrgang war er maßgeblich am Aufstieg der U17 des SC Fürstenfeldbruck in die Bayernliga beteiligt und sammelte dort wichtige Spielpraxis. Auch in der U19 des FC Ismaning in der Landesliga zeigte er seine Qualitäten und machte wichtige Schritte in seiner fußballerischen Entwicklung.