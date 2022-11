Jordan Held wechselt zum TuS Efringen-Kirchen

Der TuS Efringen-Kirchen hat einen Wintertransfer vermeldet. Vom TuS Binzen wechselt Jordan Held in der kommenden Transferperiode zum Bezirksligisten. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler lief zunächst für Binzen und den SC Haagen in der Kreisliga B auf, ehe er 2019 mit dem TuS den Aufstieg in die A-Klasse feierte. Seitdem kam Held mehrheitlich in den Binzener Reserveteams zum Einsatz und hatte in der vergangenen Runde mit 13 Toren und 19 Assists seinen Anteil am Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisliga B. In der laufenden Runde kommt er in zehn Partien für Binzen II auf vier Treffer und eine Vorlage.