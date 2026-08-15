Jonte Krause komplettiert Kirchdorfs Kader

– Foto: TSV Kirchdorf

Der TSV Kirchdorf präsentiert seinen siebten Sommerneuzugang. Der erst 18 Jahre alte Defensivspieler Jonte Krause kommt aus der Nachwuchsarbeit des JFV Calenberger Land und hat bereits sein Debüt im Herrenbereich gefeiert.

Mit Jonte Krause steht der siebte Sommerneuzugang fest. Der 18 Jahre alte Defensivspieler komplettiert den Kader für die laufende Saison und wagt nach seiner Ausbildung beim JFV Calenberger Land den Schritt in den Herrenbereich.

Krause soll vor allem mit seinem Spielverständnis und seiner Sicherheit am Ball zusätzliche Möglichkeiten in der Defensive schaffen. Ganz neu ist der Herrenfußball für ihn inzwischen nicht mehr: Im vergangenen Spiel gegen den FC Springe kam der Youngster bereits zum Einsatz und sammelte dabei seine ersten Erfahrungen.