Jones-Nachfolger gefunden: Jan Gernlein wird neuer Schweinfurt-Coach

Jan Gernlein ist zurück beim 1. FC Schweinfurt 05 und übernimmt zur neuen Saison als Cheftrainer. – Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

Der 1. FC Schweinfurt 05 stellt vor dem Highlight-Heimspiel gegen den TSV 1860 München die Weichen für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern und kann einen neuen Cheftrainer präsentieren: Jan Gernlein folgt auf Jermaine Jones. Unterstützt wird der 33-Jährige bei der Kaderplanung von Fußballfachmann Jürgen Hein (51).

Mit Jan Gernlein kehrt ein echtes Schweinfurter Gesicht zurück. Gernlein kennt den 1. FC Schweinfurt 05 aus verschiedenen Perspektiven: Seine fußballerischen Wurzeln liegen in der Kugellagerstadt – entsprechend ausgeprägt ist seine Identifikation mit Verein, Region und Umfeld. Nach mehreren Jahren erfolgreicher Tätigkeit im Nachwuchsbereich übernahm er bereits in der Saison 2018/19 den Co-Trainerposten bei der Regionalligamannschaft. In den Schlusszügen der Spielzeit 2021/22 rückte er schließlich interimsweise auf den Cheftrainerposten auf. Zuletzt führte der Inhaber der A-Lizenz den FC Eintracht Bamberg in der Saison 2022/23 in die Regionalliga und schaffte in der höchsten Amateurliga den Klassenerhalt. Im März dieses Jahres musste er dann aber nach einem enttäuschenden Start in die Frühjahrsrunde der Bayernliga Nord bei dem "Domreitern" seinen Hut nehmen. "Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein und in dieses besondere Umfeld zurückzukehren. In Schweinfurt hat sich in den vergangenen Jahren viel entwickelt, und ich freue mich nun darauf gemeinsam mit allen Verantwortlichen dies weiter voranzutreiben. Natürlich gilt unser voller Fokus jetzt der Kaderplanung für die kommende Saison. Wir wissen, dass wir hier nun gefragt sind, die Spieler abzuholen und zeitnah gute Entscheidungen zu treffen, um eine schlagkräftige Mannschaft zu formen", so Jan Gernlein.

Als ausgewiesener Kenner der Liga, der regionalen Talente und des gesamten Umfelds bringt Gernlein gute Voraussetzungen mit, um beim FC die sportlichen Strukturen für die Zukunft entscheidend mitzugestalten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auch auf der gezielten Entwicklung junger Spieler sowie der stärkeren Verzahnung von Nachwuchs- und Herrenbereich. Mit Jürgen Hein stößt zudem ein weiterer erfahrener Fußballfachmann hinzu, der die sportliche Neuausrichtung unterstützend begleiten wird. Der 51-Jährige ist in der Region verwurzelt – aufgewachsen in Löffelsterz, nur wenige Kilometer von Schweinfurt entfernt, und bereits in der Jugend drei Jahre für die Schnüdel aktiv. In Zeiten des Zweitliga-Aufstiegs selbst für Schweinfurt am Ball, sammelte Hein zudem Erfahrungen bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in der damaligen Regionalliga Süd. Später war er unter anderem als Spielertrainer in Großbardorf sowie als Spielertrainer, Sportlicher Leiter und Co-Trainer beim FC Strahlungen tätig. Hein wird die Verantwortlichen in der aktuellen Phase insbesondere bei Spielergesprächen und in der Kaderplanung unterstützen. Dabei bringt auch er seine Expertise insbesondere in der Talententwicklung und Nachwuchsförderung ein. Über ein mögliches weiterführendes Engagement soll zu gegebener Zeit gesprochen werden.

Dominik Groß aus dem Vorstand des FC Schweinfurt 05 erklärt: "Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, in kurzer Zeit eine sportliche Konstellation zu schaffen, die sowohl frische Impulse als auch regionale Kompetenz vereint. Mit Jan haben wir einen Trainer gewonnen, der die Liga, den Verein und das Umfeld bestens kennt. Jürgen ergänzt diesen Weg aktuell mit seinem Erfahrungsschatz, seinem großen Netzwerk und einem frischen Blickwinkel. Gemeinsam werden nun die nächsten wichtigen Schritte eingeleitet, um mit klaren Budgetvorgaben die Basis für eine ambitionierte Mannschaft der kommenden Saison zu schaffen."