Jonathan Wensing verlässt den SV Meppen zum Saisonende

Wensing hat sich in seiner Zeit beim SV Meppen kontinuierlich gesteigert und gehörte zuletzt zu den prägenden Offensivkräften. Insgesamt absolvierte er 87 Pflichtspiele für die Emsländer, in denen er 16 Tore erzielte und zwölf weitere Treffer vorbereitete. Damit war er ein verlässlicher Faktor im Angriffsspiel.

Bewusste Entscheidung für den nächsten Schritt

Sportlicher Leiter Olufemi Smith ordnet den Wechsel als logische Entwicklung ein. Bereits im vergangenen Sommer habe es Interesse anderer Vereine gegeben, dennoch habe sich Wensing bewusst für ein weiteres Jahr in Meppen entschieden. Nach einer bislang erfolgreichen Saison 2025/26 habe der Offensivspieler nun die Entscheidung getroffen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen.