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Jonathan Wensing verlässt den SV Meppen zum Saisonende
Offensivspieler sucht neue Herausforderung beim VfL Osnabrück
Der SV Meppen muss zum Saisonende einen Abgang verkraften: Offensivspieler Jonathan Wensing wird den Verein nach drei Jahren verlassen und sich dem VfL Osnabrück anschließen. Der 22-Jährige strebt damit den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung an.
Wensing hat sich in seiner Zeit beim SV Meppen kontinuierlich gesteigert und gehörte zuletzt zu den prägenden Offensivkräften. Insgesamt absolvierte er 87 Pflichtspiele für die Emsländer, in denen er 16 Tore erzielte und zwölf weitere Treffer vorbereitete. Damit war er ein verlässlicher Faktor im Angriffsspiel.
Bewusste Entscheidung für den nächsten Schritt
Sportlicher Leiter Olufemi Smith ordnet den Wechsel als logische Entwicklung ein. Bereits im vergangenen Sommer habe es Interesse anderer Vereine gegeben, dennoch habe sich Wensing bewusst für ein weiteres Jahr in Meppen entschieden. Nach einer bislang erfolgreichen Saison 2025/26 habe der Offensivspieler nun die Entscheidung getroffen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen.
Beim SV Meppen wird der Transfer auch als Bestätigung der eigenen Arbeit gewertet. Die Entwicklung Wensings zeige, dass sich Spieler beim SVM für höhere Aufgaben empfehlen können. Entsprechend fällt der Abschied trotz sportlichen Verlusts auch mit Anerkennung aus.
Bis zum Saisonende wird Wensing weiterhin für den SV Meppen auflaufen, ehe sich die Wege nach dem 16. Mai trennen. Verein und Verantwortliche verabschieden den Offensivspieler mit Dank für seinen Einsatz und seine Leistungen – verbunden mit den besten Wünschen für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg.